Культового Люка Бессона снова обвинили в сексуальных домогательствах

Известный французский кинорежиссер Люк Бессон снова вляпался в скандал. После недавних обвинений актрисы Сэнд Ванд Рой в изнасиловании, 49-летняя ассистентка по кастингу, которая проводила много времени с мужчиной, обвинила его в сексуальных "атаках".

Об этом сообщается на The Hollywood Reporter.

По словам женщины, имя которой не называется, Люк Бессон постоянно атаковал ее "каждый раз, когда брал с собой в лифт" и требовал от нее сексуальные услуги. Другие две женщины, которые тоже общались с режиссером, тоже сообщили о сексуальных домогательствах.

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Одна из них отметила, что режиссер "вел себя неуместно", а другой даже пришлось "бежать из кастинга на четвереньках". Сам Бессон все обвинения опровергает, а его представители отмечают, что он "категорически отрицает любую свою несоответствующее или ненадлежащее поведение".

Адвокат Бессона Тьерри Марембер также добавил несколько слов и подчеркнул, что слова женщин являются "обвинениями из разряда фантастики".

Напомним, что голливудский режиссер Люк Бессон оказался в эпицентре громкого секс-скандала. Актриса Сэнд Ван Рой обвинила французского кинорежиссера в изнасиловании в гостинице "Бристоль" в Париже. По ее словам, Бессон подсыпал ей наркотики в чай, после чего изнасиловал во время Каннского кинофестиваля 2018, однако результаты токсикологического анализа крови оказались отрицательными.

Кто такой Люк Бессон?

Автор популярных кинолент "Такси", "Пятый элемент", "Люси", "Перевозчик", "Коломбиана", "13 район: Ультиматум" и др. Люк Бессон был четыре раза женат. Сейчас он официально зарегистрировал отношения с кинопродюсером Вирджинией Силлой. Люк Бессон является отцом 5 дочерей.