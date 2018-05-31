Культовый сериал "Розанна" закрыли из-за расистского твита

На своей странице в Twitter исполнительница главной роли Розанна Бар раскритиковала бывшую советницу Обамы Валери Джарретт, назвав ее "потомком Братства мусульман и планеты обезьян".

Правда, через короткое время она удалила этот твит, публично извинилась перед Джарретт и всем, кого обидела, и пообещала уйти из Twitter, говорится в издании CNN.

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Кадр из сериала "Розанна"



Однако такой поступок не остался без внимания телеканала ABC, на котором выходит сериал "Розанна".



"Заявление Розанны отвратительно. Оно противоречит нашим ценностям, и по этой причине мы закрываем ее шоу", – заявил глава ABC Entertainment Ченнинг Данг.

Что такое "Розанна"? Популярный в 90-х американский сериал, перезапуск которого провели в 2018-м. Шоу получило очень положительные отзывы зрителей и критиков, но это не повлияло на решение телеканала ABC о его закрытии.