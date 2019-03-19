Кум Путина Медведчук продает элитное имение под Киевом, – СМИ

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук продает свое имение и землю под Киевом.

Объявление о продаже разместили в закрытой группе риэлторов 14 марта, сообщает "Центр противодействия коррупции".

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Поместье располагается в городе Украинка на берегу реки Стугны в Обуховском районе Киевской области. Дача, которую теперь выставили на продажу, была выделена фирме политика еще в 2000-х годах под рекреационный объект.



Объявление о продаже имения Медведчука//Скриншот из Telegram

Дом-"хонка" имеет 1 125 квадратных метров. Он окружен более 30 гектарами земли. На территории поместья есть причал, вертолетная площадка, эллинг, гостевой дом на 200 квадратных метров и бассейн.

Одна сотка оценена в 4,5 тысячи долларов. Поэтому в целом стоимость дома может достигать 360 миллионов гривен.

Территория продается единым имущественным комплексом. Однако, на кадастровой карте оно разбито на два участка.



Территория дома Медведчука

Большим на 24,4 гектара участком владеет ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур". Его конечным бенефициарным владельцем является жена Медведчука Оксана Марченко. Остальная часть участка записана на ООО "Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент", за которой стоят несколько кипрских оффшорных компаний.

Что известно про недвижимость Медведчука в Украине? По данным журналистов, Медведчук имеет минимум 5 имений, коттедж на Оболонской набережной в Киеве и более двух десятков столичных квартир.