"Купи болезнь у ребенка": как каждый украинец может помочь больным детям

Благотворительный фонд "Страна добрых дел" начинает уникальную акцию "Купи болезнь у ребенка", в рамках которой каждый сможет помочь детям.

Таким образом, фонд решил не просто бороться с детскими болезнями, а перетянуть их на свою сторону, чтобы именно болезнь сама собирала деньги на свое лечение.

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"Возможно, кого-то может смутить такая резкое и дерзкое название кампании, но разве не возмутительно, что дети не могут получить должной помощи в борьбе с тяжелыми болезнями? Наш враг – равнодушие. И мы не будем церемониться и призываем покупать болезни у больных детей! Ведь детям совершенно не нужны ваши деньги, а вот их болезням даже очень. И уже сейчас каждый из нас может помочь!"– рассказал глава фонда Руслан Нужный.

Все деньги от покупки значков идут на помощь больным детям

Иллюстративные болезни-монстры из рекламных макетов в крупнейших городах Украины призывают покупать болезни. На радио под музыку Pianoboy звучит основной месседж кампании – этого нельзя купить в магазине, даже в Интернете этого нет, а вот у маленького ребенка – это болезнь.

Это дерзкий вызов, который не оставит никого равнодушным. Ведь с болезнью по-другому нельзя: она не щадит никого, не церемонится и не выбирает, а просто в один день ребенок узнает, что у него, например, рак крови. Возможно, это будет самая важная покупка не только в жизни ребенка, но и в вашей!

Стоимость значка – 200 гривен

В рамках кампании "Купи болезнь у ребенка" фонд выпустил лимитированную серию значков. И несмотря на то, что на них изображены заболевания – это самые добрые значки в мире, ведь покупая их вы помогаете больным детям. Сейчас они уже доступны для заказа онлайн на на странице "Страна добрых дел" на Facebook и вскоре появятся в модных заведениях и кофейнях Киева. Стоимость каждого значка – 200 гривен, а все деньги с продажи пойдут на лечение подопечных "Страны добрых дел".

"Страна добрых дел"

Это всеукраинский благотворительный интернет-проект, который занимается всеми, кто нуждается в помощи. Здесь никто не может просто сидеть и наблюдать, как страдают другие. В этой Стране уверены, что можно делать мир немного светлее, помогая деткам. Фонд регулярно публикует еженедельные отчеты поступлений и расходов, поэтому любой может получить всю информацию онлайн.