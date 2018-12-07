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      "Купи болезнь у ребенка": как каждый украинец может помочь больным детям

      27 Читати новину українською
      Благотворительный фонд "Страна добрых дел"
      Благотворительный фонд "Страна добрых дел" / 24 канал

      Благотворительный фонд "Страна добрых дел" начинает уникальную акцию "Купи болезнь у ребенка", в рамках которой каждый сможет помочь детям.

      Таким образом, фонд решил не просто бороться с детскими болезнями, а перетянуть их на свою сторону, чтобы именно болезнь сама собирала деньги на свое лечение.

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      "Возможно, кого-то может смутить такая резкое и дерзкое название кампании, но разве не возмутительно, что дети не могут получить должной помощи в борьбе с тяжелыми болезнями? Наш враг – равнодушие. И мы не будем церемониться и призываем покупать болезни у больных детей! Ведь детям совершенно не нужны ваши деньги, а вот их болезням даже очень. И уже сейчас каждый из нас может помочь!"– рассказал глава фонда Руслан Нужный.

      Країна добрих справ

      Все деньги от покупки значков идут на помощь больным детям

      Иллюстративные болезни-монстры из рекламных макетов в крупнейших городах Украины призывают покупать болезни. На радио под музыку Pianoboy звучит основной месседж кампании – этого нельзя купить в магазине, даже в Интернете этого нет, а вот у маленького ребенка – это болезнь.

      Это дерзкий вызов, который не оставит никого равнодушным. Ведь с болезнью по-другому нельзя: она не щадит никого, не церемонится и не выбирает, а просто в один день ребенок узнает, что у него, например, рак крови. Возможно, это будет самая важная покупка не только в жизни ребенка, но и в вашей!

      Країна добрих справ

      Стоимость значка – 200 гривен

      В рамках кампании "Купи болезнь у ребенка" фонд выпустил лимитированную серию значков. И несмотря на то, что на них изображены заболевания – это самые добрые значки в мире, ведь покупая их вы помогаете больным детям. Сейчас они уже доступны для заказа онлайн на на странице "Страна добрых дел" на Facebook и вскоре появятся в модных заведениях и кофейнях Киева. Стоимость каждого значка – 200 гривен, а все деньги с продажи пойдут на лечение подопечных "Страны добрых дел".

      "Страна добрых дел"
      Это всеукраинский благотворительный интернет-проект, который занимается всеми, кто нуждается в помощи. Здесь никто не может просто сидеть и наблюдать, как страдают другие. В этой Стране уверены, что можно делать мир немного светлее, помогая деткам. Фонд регулярно публикует еженедельные отчеты поступлений и расходов, поэтому любой может получить всю информацию онлайн.

      Теги: Здоровье Дети благотворительность
      Источник: 24 Канал
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