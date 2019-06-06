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      Купил для тещи и нашел на OLX, – Климкин о квартире за 3 миллиона

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      Павел Климкин приобрел квартиру в Киеве за 3 млн грн
      Павел Климкин приобрел квартиру в Киеве за 3 млн грн / 24 канал

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал детали о покупке дорогой недвижимости в Киеве.

      6 июня депутаты Верховной Рады не поддержали отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

      Читайте также: Климкин остается главой МИД: основные достижения и критика министра

      На голосование было поставлено два законопроекта и нардепы дважды провалили голосование. Первый раз решение поддержал только 141 депутат, за второе собралось лишь 137 из 226 голосов.

      Что известно об отставке Климкина?
      17 мая, еще до инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, Павел Климкин написал заявление об отставке по собственному желанию и заявил, что планирует участвовать в досрочных парламентских выборах в Верховную Раду в июле.

      30 мая Владимир Зеленский внес в парламент представление об увольнении главы МИД. Однако, в одном из интервью Зеленский назвал Климкина "профессиональным дипломатом" и отметил, что предлагал ему остаться на посту министра.

      После провального голосования Климкин заявил, что продолжит работу на посту главы МИД, но одновременно ищет команду для участия во внеочередных парламентских выборах.

      Что известно о квартире Климкина за 3 миллиона?

      Накануне оглашения заявления об отставке Павел Климкин приобрел квартиру в Киеве площадью 108,3 квадратных метров за более чем 3 миллиона гривен.

      Вместе с квартирой он купил и машиноместо площадью почти 18 квадратов за более чем 130 тысяч гривен.

      В интервью журналистам издания "СтопКор" министр объяснил, кому купил эту недвижимость.

      Мы с женой купили кватиру в соседнем подъезде. Купили первую квартиру, которая была. Мы купили ее из-за того, что хотим переселить ближе к нам маму, которой 77 лет. Она, к сожалению, не очень хорошо себя чувствует... И мы боимся, что когда-то не сможем переехать вовремя, чтобы ей помочь,
      – рассказал министр.

      Он заверил, что покупка этой недвижимости никак не связана с его отставкой, а нашел ее на популярном сервисе OLX.

      "Мы купили ее из-за того, что именно сейчас нам нужно жить ближе друг к другу... Мы купили соответственно за те средства, которые указаны в декларации. Это личная человеческая история", – добавил Климкин.

      Павел Климкин о покупке квартиры в Киеве за 3 млн грн: смотрите видео

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      Теги: Новости политики Павел Климкин Покупка недвижимости Климкин не пошел в отставку Елитная недвижемость Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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