Когда лучше покупать жилье: как карантин изменил рынок недвижимости в Украине

После введения карантина в Украине активность на рынке жилья снизилась на 70-80%, а операции по купле/продаже осуществляют лишь те, кто договорился до эпидемии.

Покупатели ожидают снижения цен на жилье, однако владельцы квадратных метров пока не готовы идти им на уступки, заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита Ліга.Бизнес.

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Тот, кто раньше сдавал квартиры посуточно, переходит на долгосрочную аренду, а потребители все больше интересуются съемом домов.

Владельцы квартир, которым срочно нужно продать, по словам эксперта, снижают цены:

В Киеве – до 5-10%;

В Харькове – до 12%;

Во Львове – 5-7%;

В Днепре – около 10%;

В Виннице – до 20%.

Что происходит в Киеве и области

Он подчеркнул, что в Киеве сделки не остановились, однако их число снизилось, а также изменяется стоимость по заключенным ранее предварительным договорам. Кроме того, некоторые из них расторгаются.

В Киевской области новые договора почти не заключаются, а в Днепре более 70% сделок поставлены на паузу. Однако, несмотря на падение спроса и "тишину" на рынке, владельцы не торопятся снижать цены.

Продавцы недвижимости не спешат снижать цены / Фото Buildportal

Ситуация в регионах

Харьков

Средняя стоимость квадрата осталась прежней – 725 долларов.

Винница

Ситуация аналогичная. Здесь, на вторичном рынке, однушку можно купить за 25-30 тысяч долларов, двушку – за 35-40 тысяч долларов, а трешки стартуют от 45 тысяч и до 55 тысяч долларов. Некоторые собственники готовы снизить цены на 20%.

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Львов

Спрос и предложение также снизились до 70%, каждый четвертый продавец готов к торгу. Исключением остается жилье в историческом центре города – здесь цена за метр квадратный колеблется в районе 2 тысяч долларов, поэтому владельцам выгоднее приостановить продажу.

По словам Питы, основной сложностью для всех заинтересованных стало снижение числа показов недвижимости из-за карантина.

Первичный рынок

Ситуация несколько иная – застройщики с начала карантина массово запустили акции, пообещав скидки до 15% в гривне. Однако объекты на начальных этапах строительства высоким спросом не пользуются.