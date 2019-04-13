Купить квартиру до выборов: что с рынком недвижимости перед вторым туром
Какие тенденции наблюдаются на рынке недвижимости Украины накануне второго тура президентских выборов и спешат ли украинцы вкладывать деньги в квартиры?
Об этом Недвижимость 24 расспросила у заместителя директора по коммерческим вопросам инвестиционно-строительной компании "Горизонт" Олеси Перчак.
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Как повлияли результаты первого тура на рынок недвижимости Украины?
У застройщика констатируют, что в целом выборы никоим образом не влияют на деятельность девелоперских компаний – реализация объектов происходит в соответствии с запланированными бизнес-планами.
Интерес покупателей независимо от политических процессов сконцентрирован на объектах эконом и комфорт-класса с высокой строительной готовностью.
Что касается объектов на начальной стадии строительства и новостроек премиум- и элит-класса, там покупатели выбрали выжидательную позицию до расстановки политических сил.
По итогам марта, рынок первичной недвижимости Киева демонстрирует стабильность – средняя цена метра квадратного в новостройках столицы второй месяц подряд зафиксирована на уровне 23 тысяч гривен.
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Когда лучше инвестировать в недвижимость: до или после выборов?
По словам эксперта, независимо от того, какой будет фамилия нового президента Украины, скорее всего, реакция рынка недвижимости будет нейтральной.
Спрос на новостройки бюджетных классов комфорт и эконом останется стабильным, поскольку такое жилье приобретают для улучшения жилищных условий и чтобы сохранить средства.
Украинцы вкладывают в недвижимости, чтобы сохранить средства
Цена на квадратные метры по-прежнему будет зависеть от нескольких основных факторов:
- сезонности;
- валютных колебаний;
- изменений себестоимости.
По данным Госстата, с начала года строительные работы в Украине подорожали почти на 14%.
Спешат ли украинцы приобрести недвижимость до выборов?
В первую неделю после первого тура президентских выборов в инвестиционно-строительной компании "Горизонт" фиксировали всплеск активности потенциальных покупателей.
Многие покупатели спешат купить квартиру до выборов, предпочитая решить жилищный вопрос в рамках тех условий, которые им предлагает рынок сейчас,
– констатирует представитель застройщика.
Читайте больше в материале: Президентские выборы и рынок недвижимости: к чему готовиться украинцам
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