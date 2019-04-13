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      Купить квартиру до выборов: что с рынком недвижимости перед вторым туром

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      Рынок недвижимости Украины накануне второго тура выборов
      Рынок недвижимости Украины накануне второго тура выборов / Коллаж 24 канала

      Какие тенденции наблюдаются на рынке недвижимости Украины накануне второго тура президентских выборов и спешат ли украинцы вкладывать деньги в квартиры?

      Об этом Недвижимость 24 расспросила у заместителя директора по коммерческим вопросам инвестиционно-строительной компании "Горизонт" Олеси Перчак.

      Читайте также: Как выборы повлияют на рынок пригородного жилья: комментарий эксперта

      Как повлияли результаты первого тура на рынок недвижимости Украины?

      У застройщика констатируют, что в целом выборы никоим образом не влияют на деятельность девелоперских компаний – реализация объектов происходит в соответствии с запланированными бизнес-планами.

      Интерес покупателей независимо от политических процессов сконцентрирован на объектах эконом и комфорт-класса с высокой строительной готовностью.

      Что касается объектов на начальной стадии строительства и новостроек премиум- и элит-класса, там покупатели выбрали выжидательную позицию до расстановки политических сил.

      По итогам марта, рынок первичной недвижимости Киева демонстрирует стабильность – средняя цена метра квадратного в новостройках столицы второй месяц подряд зафиксирована на уровне 23 тысяч гривен.

      Читайте также: Цены на квартиры в новостройках Киева в марте: чего ждать после выборов

      Когда лучше инвестировать в недвижимость: до или после выборов?

      По словам эксперта, независимо от того, какой будет фамилия нового президента Украины, скорее всего, реакция рынка недвижимости будет нейтральной.

      Спрос на новостройки бюджетных классов комфорт и эконом останется стабильным, поскольку такое жилье приобретают для улучшения жилищных условий и чтобы сохранить средства.

      нерухомість ринок нерухомості будівництво
      Украинцы вкладывают в недвижимости, чтобы сохранить средства

      Цена на квадратные метры по-прежнему будет зависеть от нескольких основных факторов:

      1. сезонности;
      2. валютных колебаний;
      3. изменений себестоимости.

      По данным Госстата, с начала года строительные работы в Украине подорожали почти на 14%.

      Спешат ли украинцы приобрести недвижимость до выборов?

      В первую неделю после первого тура президентских выборов в инвестиционно-строительной компании "Горизонт" фиксировали всплеск активности потенциальных покупателей.

      Многие покупатели спешат купить квартиру до выборов, предпочитая решить жилищный вопрос в рамках тех условий, которые им предлагает рынок сейчас,
      – констатирует представитель застройщика.

      Читайте больше в материале: Президентские выборы и рынок недвижимости: к чему готовиться украинцам

       

       

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      Теги: Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Рынок недвижимости Первичный рынок недвижимости Покупка недвижимости Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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