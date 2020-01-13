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      Купить и продать землю можно будет исключительно в безналичной форме

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      Законопроект о рынке земли №2178-10 могут принять в ближайшее время / Getty Images

      После принятия законопроекта об открытии рынка земли купить и продать землю можно будет только в безналичной форме.

      Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что таким образом Украина будет бороться с теневыми рынками, сообщает "Укринформ".

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      Рассчитаться за приобретенную землю можно будет только в безналичной форме. Нужно будет показать, откуда эти деньги взялись. Можно будет взять кредит,
      – пояснил Милованов.

      Обязательный показ происхождения денег на покупку земли станет предохранителем того, чтобы "черные" или нелегальные деньги не зашли на рынок и не исказили его.

      По словам министра, государственная поддержка будет сосредоточена на удешевление процентов для покупки земли.

      Мы ожидаем, что будет процент, под который можно будет брать кредит, в 3-5% годовых в гривне. Это очень приемлемые льготные условия на уровне инфляции, или меньше инфляции,
      – добавил Тимофей Милованов.

      Министр пояснил, что Украина формально будет компенсировать банкам процентную ставку Национального банка, это то, что называется учетной ставкой. "Мы будем поддерживать тех, кто является маленьким фермером", – добавил политик.

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      Он отметил, что также будет создан фонд гарантирования кредитов для того, чтобы люди, которые работают на земле, но не имеют кредитной истории, смогли подать заявки в банки, а государство со своей стороны будет гарантировать риски, чтобы банки могли выдать кредиты.

      "Общество требует недоступа иностранцев, и это гарантированно сегодня. Общество требует ограничения, поэтому 10 тысяч гектаров – это тот компромисс, который выглядит наиболее приемлемым", – сказал министр.

      Справка. 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. После этого нардепы внесли в законопроект более 4 тысяч правок.

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      Отношение украинцев к отмене моратория на продажу и покупку земли / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Деньги Законодательство Тимофей Милованов Рынок земли НБУ
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