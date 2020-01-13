Купить и продать землю можно будет исключительно в безналичной форме

После принятия законопроекта об открытии рынка земли купить и продать землю можно будет только в безналичной форме.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что таким образом Украина будет бороться с теневыми рынками, сообщает "Укринформ".

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Рассчитаться за приобретенную землю можно будет только в безналичной форме. Нужно будет показать, откуда эти деньги взялись. Можно будет взять кредит,

– пояснил Милованов.

Обязательный показ происхождения денег на покупку земли станет предохранителем того, чтобы "черные" или нелегальные деньги не зашли на рынок и не исказили его.

По словам министра, государственная поддержка будет сосредоточена на удешевление процентов для покупки земли.

Мы ожидаем, что будет процент, под который можно будет брать кредит, в 3-5% годовых в гривне. Это очень приемлемые льготные условия на уровне инфляции, или меньше инфляции,

– добавил Тимофей Милованов.

Министр пояснил, что Украина формально будет компенсировать банкам процентную ставку Национального банка, это то, что называется учетной ставкой. "Мы будем поддерживать тех, кто является маленьким фермером", – добавил политик.

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Он отметил, что также будет создан фонд гарантирования кредитов для того, чтобы люди, которые работают на земле, но не имеют кредитной истории, смогли подать заявки в банки, а государство со своей стороны будет гарантировать риски, чтобы банки могли выдать кредиты.

"Общество требует недоступа иностранцев, и это гарантированно сегодня. Общество требует ограничения, поэтому 10 тысяч гектаров – это тот компромисс, который выглядит наиболее приемлемым", – сказал министр.

Справка. 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. После этого нардепы внесли в законопроект более 4 тысяч правок.

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