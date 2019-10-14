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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Курды договорились с представителями Асада о размещении сирийских войск на границе с Турцией

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      Сирийская армия должна поддержать курдов в борьбе с турецкой агрессией
      Сирийская армия должна поддержать курдов в борьбе с турецкой агрессией / dailysabah.com

      Сирийские демократические силы, которые в основном состоят из курдов, сообщили о том, что им удалось достичь договоренности с Дамаском в рамках которой правительственные вооруженные силы разместятся вдоль границы с Турцией.

      Представители Сирийских демократических сил отмечают, что размещение армии вдоль турецко-сирийской границы должен поддержать их в борьбе с "агрессией турецкой армия и ее наемники", сообщает BBC.

      Важно: Турецкие военные обстреляли спецназовцев США в Сирии, – СМИ

      Курды ожидают от Дамаска защиты границ страны и защиты суверенитета Сирии. К пониманию СДС и Дамаск пришли после решения Вашингтона эвакуировать 1000 американских военных из контролируемых курдами территорий Сирии.

      Курды считают такие действия союзников США "ударом в спину".

      Реакции мирового сообщества на наступление Турции

      В США сделку не одобрили. Сенатор США Линдси Грэм ранее анонсировал "разрушительные санкции" против Турции в случае наступления ее военных на севере Сирии.

      Не осталась в стороне и Европа. В частности, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Эрдогана остановить военную операцию в Сирии, а также подчеркнул: ЕС будет не платить за турецкий план.

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в регионе, и отметил, что альянс рассчитывает на ее сдержанность. В то же время он считает, что Турция имеет основания беспокоиться за свою безопасность, поскольку подверглась террористическим атакам.

      В ООН традиционно выразили обеспокоенность и призвали избегать насилия. Также представитель пресс-службы организации Фархан Хак заявил, что конфликт в Сирии невозможно решить военным путем.

      Актуально: Турция установила контроль над 20 населенных пунктов в Сирии

      Что известно о военной операции Турции в Сирии?Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска, которые боролись вместе с курдами против террористов. Сейчас войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию последнего анклава курдов.

      Отметим, что пока неизвестно, сколько точно турецких военных перебросили на территорию Сирии. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома.

      Как известно, погибли по меньшей мере 19 гражданских, среди них дети.

      blog_ava
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      13 октября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости США Новости Турции Война в Сирии Новости политики
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