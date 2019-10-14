Курды договорились с представителями Асада о размещении сирийских войск на границе с Турцией
Сирийские демократические силы, которые в основном состоят из курдов, сообщили о том, что им удалось достичь договоренности с Дамаском в рамках которой правительственные вооруженные силы разместятся вдоль границы с Турцией.
Представители Сирийских демократических сил отмечают, что размещение армии вдоль турецко-сирийской границы должен поддержать их в борьбе с "агрессией турецкой армия и ее наемники", сообщает BBC.
Важно: Турецкие военные обстреляли спецназовцев США в Сирии, – СМИ
Курды ожидают от Дамаска защиты границ страны и защиты суверенитета Сирии. К пониманию СДС и Дамаск пришли после решения Вашингтона эвакуировать 1000 американских военных из контролируемых курдами территорий Сирии.
Курды считают такие действия союзников США "ударом в спину".
Реакции мирового сообщества на наступление Турции
В США сделку не одобрили. Сенатор США Линдси Грэм ранее анонсировал "разрушительные санкции" против Турции в случае наступления ее военных на севере Сирии.
Не осталась в стороне и Европа. В частности, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Эрдогана остановить военную операцию в Сирии, а также подчеркнул: ЕС будет не платить за турецкий план.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию в регионе, и отметил, что альянс рассчитывает на ее сдержанность. В то же время он считает, что Турция имеет основания беспокоиться за свою безопасность, поскольку подверглась террористическим атакам.
В ООН традиционно выразили обеспокоенность и призвали избегать насилия. Также представитель пресс-службы организации Фархан Хак заявил, что конфликт в Сирии невозможно решить военным путем.
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Что известно о военной операции Турции в Сирии?Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска, которые боролись вместе с курдами против террористов. Сейчас войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию последнего анклава курдов.
Отметим, что пока неизвестно, сколько точно турецких военных перебросили на территорию Сирии. Несколько населенных пунктов подверглись ударам с воздуха и артиллерии, что заставило тысячи мирных жителей покинуть свои дома.
Как известно, погибли по меньшей мере 19 гражданских, среди них дети.
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