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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Беременность и дети

Курение матери приводит к опасному расстройству у ребенка

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Курение матери приводит к расстройствам сна ребенка
Курение матери приводит к расстройствам сна ребенка

Курение пагубно влияет на здоровье, а особенно на организм женщин. Однако такая привычка может вызвать опасное расстройство сна после рождения ребенка.

Китайские исследователи из Qingdao University проанализировали данные 24 исследований с участием 88 тысяч детей, пишет Daily Mail.

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Они установили, что курение матери после рождения ребенка на 87% повышает риск появления храпа у ребенка. Храп является предвестником апноэ во сне.

Анализ исследования показал, что наиболее высокий риск появления храпа наблюдался у маленьких детей, чьи матери курили. Если в семье курил только отец, то риск храпа у ребенка повышался на 45%.

Куріння матері призводить до розладів сну дитини
Курение матери приводит к расстройствам сна у ребенка

Ученые не смогли объяснить, каким образом табачный дым вызывает храп. Однако пассивное курение вызывает астму и целый ряд болезней у тех детей, которые живут в доме с курильщиками.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Дети Здоровая жизнь Здоровье Беременность и дети табак Женское здоровье
Источник: 24 Канал
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