Курение матери приводит к опасному расстройству у ребенка
Курение пагубно влияет на здоровье, а особенно на организм женщин. Однако такая привычка может вызвать опасное расстройство сна после рождения ребенка.
Китайские исследователи из Qingdao University проанализировали данные 24 исследований с участием 88 тысяч детей, пишет Daily Mail.
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Они установили, что курение матери после рождения ребенка на 87% повышает риск появления храпа у ребенка. Храп является предвестником апноэ во сне.
Анализ исследования показал, что наиболее высокий риск появления храпа наблюдался у маленьких детей, чьи матери курили. Если в семье курил только отец, то риск храпа у ребенка повышался на 45%.
Курение матери приводит к расстройствам сна у ребенка
Ученые не смогли объяснить, каким образом табачный дым вызывает храп. Однако пассивное курение вызывает астму и целый ряд болезней у тех детей, которые живут в доме с курильщиками.
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