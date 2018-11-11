Курение при беременности: ученые назвали болезнь, которая грозит ребенку

Женщины, которые курят во время беременности, подвергают своего ребенка серьезной опасности. Эта вредная привычка будущих мам увеличивает риск родить ребенка с косоглазием.

К такому выводу пришли ученые из китайского Университета науки и технологий Хуачжонг. Результаты их исследования были обнародованы на платформе Wiley Online Library.

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В целом, ученые провели анализы у 5 тысяч малышей и подростков с косоглазием и почти 80 тысяч здоровых детей.

"Риск развития косоглазия у детей женщин, которые выкуривали менее десятка сигарет в день, повышался примерно на 17%, тогда как у более заядлых курильщиков он вырастал до 80%", – подчеркнули ученые.

Беременные женщины-курильщики чаще рожают косоглазых детей

Они также отметили, что связь между косоглазием и страстью к табаку подтвердилась для женщин из разных экономических и социальных групп.

Результаты нашего метаанализа показывают, что курение матери во время беременности связано с более высоким риском косоглазия у потомства,

– подытожили исследователи.

К слову, ранее 24 канал писал, что около 90% женщин после рождения малыша все равно начинают курить. При этом, до, во время беременности и во время кормления малыша грудным молоком большинство женщин отказываются от сигарет.

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