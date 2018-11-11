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      Курение при беременности: ученые назвали болезнь, которая грозит ребенку

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      Женщины, которые курят во время беременности, чаще рожают косоглазых детей
      Женщины, которые курят во время беременности, чаще рожают косоглазых детей / Фото из открытых источников

      Женщины, которые курят во время беременности, подвергают своего ребенка серьезной опасности. Эта вредная привычка будущих мам увеличивает риск родить ребенка с косоглазием.

      К такому выводу пришли ученые из китайского Университета науки и технологий Хуачжонг. Результаты их исследования были обнародованы на платформе Wiley Online Library.

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      В целом, ученые провели анализы у 5 тысяч малышей и подростков с косоглазием и почти 80 тысяч здоровых детей.

      "Риск развития косоглазия у детей женщин, которые выкуривали менее десятка сигарет в день, повышался примерно на 17%, тогда как у более заядлых курильщиков он вырастал до 80%", – подчеркнули ученые.

      Беременные женщины-курильщики чаще рожают косоглазых детей

      Они также отметили, что связь между косоглазием и страстью к табаку подтвердилась для женщин из разных экономических и социальных групп.

      Результаты нашего метаанализа показывают, что курение матери во время беременности связано с более высоким риском косоглазия у потомства,
      – подытожили исследователи.

      К слову, ранее 24 канал писал, что около 90% женщин после рождения малыша все равно начинают курить. При этом, до, во время беременности и во время кормления малыша грудным молоком большинство женщин отказываются от сигарет.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Дети Беременность и роды табак Здоровье глаз
      Источник: 24 Канал
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