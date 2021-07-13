Подвал вместо 2 этажа, а море – просто картинка: курьез в гостинице Одессы – видео

Отдыхающие заказали номер в гостинице Одессы. Им пообещали два этажа и красивый вид на море. Но впоследствии оказалось, что 2 – ой этаж – это подвал, а окно с морским видом – нарисовано.

В Сети опубликовали соответствующее видео. Об инциденте сообщили 12 июля в одном из телеграмм-каналов Одессы. Однако, когда именно произошел такой инцидент – неизвестно. Также нет информации о других деталях происшествия.

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Просто картинка в рамке

Отдыхающие накануне забронировали отель. На записи видно, как мужчина спускается по лестнице в подвал, который вроде бы является вторым этажом.

Он снимает помещение, где заметно, что в комнате нет ни одного вида. Лишь картина в рамке, на которой изображено море.



Вместо второго этажа – подвал, вместо пейзажа – картинка / Скриншот видео

Более 800 пользователей прокомментировали это сообщение. В основном люди смеются. Некоторые считают, что отдыхающие обязательно "отблагодарят" владельцев отеля. Кто-то пишет, что в других городах периодически тоже случаются такие случаи. На фото – одно, а в жизни – совсем другое.

В отеле Одессы случился курьез: вместо пейзажа людям дали картинку в рамке – видео