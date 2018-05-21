Курьез в открытом космосе: астронавт пошился в дураках во время прямой трансляции

Курьезный случай произошел с космонавтом Дрю Фьюстелом. Во время выхода в открытый космос он не смог воспользоваться камерой GoPro. С проблемой он обратился к знаменитому "Хьюстону" (Центр управления полетами).

Об этом пишет Science Alert.

"Привет, Хьюстон, я хочу задать вопрос о GoPro очень быстро. Я нажимаю на запись, но появляется надпись "Отсутствует SD". Как мне записать видео и должен ли гореть красный сигнал?", – спросил Фьюстел.

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В Хьюстон этот вопрос встретили длинной паузой, и наконец объяснили астронавту, что "Отсутствует SD" означает, что там отсутствует SD-карта памяти.

При этом переговоры космонавта с Центром управления полетов транслировались в прямом эфире, поэтому впоследствии эта запись вызвала насмешки в соцсетях.

Как известно, современные камеры GoPro не имеют встроенной памяти, астронавт забыл ее вставить, однако уже не мог быстро вернуться назад, чтобы получить SD-карту.

Правда, стоит отметить, что Фьюстел и его напарник Рикки Арнольд провели успешный выход в открытый космос. Астронавты успешно проверили и заменили два охлаждающих агрегата, которые крепятся с внешней стороны станции. Выход в открытый космос продолжался примерно шесть с половиной часов.

Курьез в открытом космосе

Что такое Центр управления полетами в Хьюстоне? Это космический центр, который отвечает за действия космических шаттлов после их запуска и до приземления. Здесь выполняют программы, связанные с обеспечением пилотируемых полетов, космической медициной и авиацией. Фраза "Хьюстон у нас проблемы" стала крылатой после выхода фильма "Аполлон 13" (лента о неудачной миссии на Луну).