Курьезное ДТП с "мигалками" в Москве: к аварии причастны Дума, МВД и ФСБ – видео

В Москве произошла нетипичная ситуация. Здесь сотрудник ФСБ, который находился в машине МВД, столкнулся со служебным авто заместителя председателя Госдумы. Интересно, что на обеих машинах были установлены проблесковые маячки или, как их называют в народе, "мигалки".

Инцидент произошел еще 24 декабря. Однако о нем стало известно только 27 февраля. Соответствующую информацию обнародовал телеграмм-канал Baza.

Интересно! В Киеве водитель голышом лежал посреди дороги и кричал "Андрюха": видео

По данным ресурса на Садово-Кудринской улице служебная машины марки BMW, так называемая "семерка", столкнулась с Renault, который принадлежал МВД РФ. В первой машине находилась заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева, а во второй почему-то сидел штатный сотрудник ФСБ.

Ни одна из сторон себя виновной не признает. Ведь обе двигались с проблесковыми маяками, поэтому имели приоритетное право на проезд.

Сейчас в мировом суде Пресненского района Москвы продолжается судебное заседание. В суд ходатайство подал водитель Госдумы.

Смотрите видео, как столкнулись машина Думы с авто МВД, в котором находился сотрудник ФСБ

Еще одна курьезная ситуация произошла недавно в Киеве. Здесь подросток похитил маршрутку с пассажирами.