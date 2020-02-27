00:38
28 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 НОВОСТИ ТУРЦИИ НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Двойники Путина существуют. Назначение российских робокопов
      Вєсті Кремля
      23:32, 27 февраля
      Вести.UA: Вилкул залег на дно. Малюська становится баристой
      Вєсті.UA
      19:50, 27 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 НОВОСТИ ТУРЦИИ НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Курьезное ДТП с "мигалками" в Москве: к аварии причастны Дума, МВД и ФСБ – видео

      - Читати новину українською

      В Москве произошла нетипичная ситуация. Здесь сотрудник ФСБ, который находился в машине МВД, столкнулся со служебным авто заместителя председателя Госдумы. Интересно, что на обеих машинах были установлены проблесковые маячки или, как их называют в народе, "мигалки".

      Инцидент произошел еще 24 декабря. Однако о нем стало известно только 27 февраля. Соответствующую информацию обнародовал телеграмм-канал Baza.

      Интересно! В Киеве водитель голышом лежал посреди дороги и кричал "Андрюха": видео

      По данным ресурса на Садово-Кудринской улице служебная машины марки BMW, так называемая "семерка", столкнулась с Renault, который принадлежал МВД РФ. В первой машине находилась заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева, а во второй почему-то сидел штатный сотрудник ФСБ.

      Ни одна из сторон себя виновной не признает. Ведь обе двигались с проблесковыми маяками, поэтому имели приоритетное право на проезд.

      Сейчас в мировом суде Пресненского района Москвы продолжается судебное заседание. В суд ходатайство подал водитель Госдумы.

      Смотрите видео, как столкнулись машина Думы с авто МВД, в котором находился сотрудник ФСБ

      Еще одна курьезная ситуация произошла недавно в Киеве. Здесь подросток похитил маршрутку с пассажирами.

      Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
      27 февраля
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости России Москва Курьезные новости Аварии и ДТП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 27 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:01 "Шахтер" в сумасшедшем матче с шестью голами пробился в 1/8 финала Лиги Европы – видео
      Юрій Семенюк
      27 февраля , 22:47 Главные новости 27 февраля: украинка подхватила коронавирус в Италии, 8 областям отключат газ
      Андрій Шляхтін
      27 февраля , 14:03 Влияет ли коронавирус на Украину?
      27 февраля , 14:00 Orbi Luxe Palace: почему вы захотите инвестировать в недвижимость в солнечном Батуми
      27 февраля , 22:00 Что общего у Суркова и нацистов?
      Денис Казанський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук