Украинские чиновники до 1 апреля должны подать свои декларации 2020 года. Однако понятия состояния и доходы некоторые из них понимают весьма своеобразно. Так, депутаты декларировали домашних любимцев, льва и даже билет на полет в космос.

Курьезы электронного декларирования-2021

Выяснилась, что украинские чиновники считают особенно ценным состоянием своих домашних любимцев. Больше о зашкварах в декларациях читайте дальше.

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Движимое имущество в виде животных

Больше всего отличился хозяин африканского льва Саид Джавид с Харьковского горсовета. Владельцем хищника член ОПЗЖ стал в 2017 году. Кстати, стоимость животного политик не указал.

Мой хищник. Мой красавчик. Я ему и мама, и папа, ведь он вырос на моих руках,

– написал о животном чиновник в инстаграме.



Саид Джавид и его ценное движимое имущество / Фото со страницы депутата в инстаграме

Депутат от партии "Голос" Александра Устинова указала в декларации "собаку-тапки-погризяку" и "котика-муркотика". Политик говорит, что не имеет дорогих шуб и "другого хлама", поэтому задекларировала самое дорогое – кота и собаку.

Что депутат написала о животных

Лабрадор Коди – "друг семьи, шКодничает, грызет обувь, выгуливает по вечерам, приносит радость и счастье".

Кот Жорик – "маленький, мохнатый, хрупкий. Мурлычет колыбельные по вечерам, утром поднимает лучше будильника, дерет коробки".

Устинова отметила, что животные ей досталась "в наследство от семьи с Луганщины, которая убегала от необъявленной войны заграницу и искала для своих любимцев новую семью". Кстати, депутат также задекларировала футболку "Ukraine Fuck Corruption".

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Первый "космический" мэр

Глава городского совета Днепра Борис Филатов отметил, что владеет билетом на суборбитальный полет в космос. Стоимость такого путешествия не из дешевых – 1,4 миллиона долларов. Когда Филатов отправится исследовать галактику пока неизвестно. Может, после пандемии коронавируса.

Владелец церкви

Заместитель председателя Конституционного Суда судья Сергей Головатый ежегодно декларирует храм в селе Ольшана Черкасской области. Все потому, что он является главным меценатом строительства, а следовательно и считает себя собственником.

Кстати, юридически храм принадлежит Украинской православной церкви Киевского патриархата.



Церковь Головатого / Фото mandry.ck.ua

Кива больше не владелец жомовой ямы на Полтавщине

Легендарная жомовая яма народного депутата Ильи Кивы куда-то исчезла из его декларации. Ранее чиновник "сдавал ее в аренду" за более чем 1 миллион гривен в год, что составляет 100 тысяч гривен в месяц. Пожалуй, арендаторы подумали, что найдут яму за более дешевую плату.

Интересно, что Кива не указал в декларации за сколько продал свое владение. Но, поскольку оно приносило ему много денег, то, наверное, продал за миллионы.



Кива умеет даже на болоте зарабатывать миллионы

Пол мельницы в декларации

Депутат Харьковского городского совета Алена Агеенко задекларировала пол мельницы на Днепропетровщине. Вот что такое настоящее обнищание – когда на всю денег уже не хватает.

Несмотря на это Агеенко получила неплохой "подарок" – 4 миллиона гривен. Именно такое происхождение своего состояния назвала чиновница.

"Леди Ю"

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала обладательницей ООО "Леди Ю". Чем именно занимается компания с громким названием – неясно. Известно лишь, что зарегистрирована "Леди Ю" на улице Оранжерейной в Киеве, а ее стоимость – 35 тысяч гривен.

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Бедный Аваков

Не все чиновники состоятельные. Вот министр внутренних дел Арсен Аваков на работу добирается на метро, ​​а живет вообще в гостинице. Так, чиновник не задекларировал ни собственный, ни служебный автомобиль.

Несмотря на то, что Аваков министр уже 7 лет и соответственно работает в Киеве, у него до сих пор "нет" никакой недвижимости в столице. Чиновник "вынужден" арендовать номер в гостинице "Киев".

Кстати, министр – настоящий ценитель искусства. Он является владельцем коллекций картин, часов, марок, оружия и даже дорогих вин марки Chateau Mouton-Rothschild.