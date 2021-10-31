Конечно, больше всего запомнилась продажа туалетной бумаги у участка, однако было и много других инцидентов. Что произошло на выборах 31 октября и какие курьезы больше всего поразили харьковчан – читайте в материале.
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Кандидаты с божьей помощью
Перед голосованием сразу несколько кандидатов решили заручиться поддержкой Бога или по крайней мере электората верующих. Кто из них об этом заявил сам, а кто-то просил это сделать коллег.
В частности, Михаил Добкин написал в своем фейсбуке "Идем вперед на крейсерской скорости! С Богом!". К этой публикации он прикрепил фото, на котором поджигает свечу в храме. Впоследствии политик даже обнародовал видео оттуда.
Экс-нардеп ставит свечу в храме / Фото из Фейсбука Михала Добкина
Также экс-нардеп отметил, что продолжает работать над результатом избирательного марафона и сегодня, в такой важный для него день". Остается лишь догадываться, что именно он считает работой над результатом.
Однако трудно не заметить, что Добкин не слишком хорошо работал над улучшением эпидемиологической ситуации в Харькове. Об этом свидетельствует отсутствие маски на его лице во время пребывания в помещении церкви.
Кроме него, в сети сообщил о своем посещении церкви и самовыдвиженец Денис Ярославский. Он написал, что в жизни перед каждым решением "обращается к Отцу Нашему". Мол, просит дать силы идти по дороге, которая для него приготовлена. Не забыл кандидат добавить и фото посещения храма без защитной маски.
Кандидат в мэры Харькова молится в церкви / Фото из Фейсбука Дениса Ярославского
Жители Харькова тоже могли встретить в церкви и другого кандидата – Игоря Терехова. Об этом рассказал спикер горсовета Юрий Сидоренко. Он отметил, что только после этого Терехов поехал в участок на Майдане Конституции, 28. Фото посещения храма этим политиком в сети не публиковали.
Вместо выборов в зоопарк
По состоянию на 16 часов явка на участках была достаточно низкой – проголосовали только 22,7% избирателей. Однако в телеграмме "Ху***й Харьков" попытались это объяснить тем, что жители города в этот день ушли в другие места. В частности, в зоопарк, где в воскресенье 31 октября были длинные очереди.
Очередь в зоопарк в день выборов / Фото телеграмму "Ху***й Харьков"
Туалетная бумага и крупы увеличили явку
Рух ЧЕСТНО сообщило, что возле участков в Харькове начали проводить продуктовые ярмарки. Их организовали якобы для того, чтобы повысить явку избирателей. Там продавали крупы, сахар, консервы и даже туалетную бумагу.
Если посетители ярмарки делали селфи с хэштегом #Харьковголосует, то у них появлялся шанс выиграть ряд призов. В частности, это могли быть:
- билеты в кино, футбол или спа-процедуры
- абонемент курсов английского языка,
- бесплатный кофе или бутерброд.
У каждой палатки были разрешительные документы. Их выдавали участникам в одном из исполнительных комитетов горсовета Харькова. Там отмечали разрешенное время работы – от 8 часов утра до 10 часов вечера.
Продуктовые ярмарки возле участков в Харькове / Фото ЧЕСТНО
Проголосуй и получи Iphone
Также пытались привлечь жителей города и другим розыгрышем. Сайт Vybor.kh.ua запустил в ютубе рекламу о конкурсе на получение Iphone 13.
Объявление о розыгрыше Iphone на выборах / Фото ЧЕСТНО
Чтобы выиграть новенький смартфон, нужно прежде всего проголосовать. Затем участники розыгрыша должны сделать фото возле таблички с номером участка и пройти регистрацию на сайте.
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Комиссия "тренировалась" на документе
ОПОРА сообщила, что на участке, который расположен в городской клинической больнице, комиссия подписала протокол еще примерно в 13 часов. При этом документ подсчета голосов был пустым.
Подписанный в 13 часов протокол / Фото ОПОРА
Это заметил наблюдатель и доложил об этом. Члены комиссии объяснили Суспильному, что просто решили "потренироваться", чтобы в 20 часов сделать его поскорее. Впоследствии подписанный лист изъяли правоохранители. В полиции Харькова заявили, что открыли производство по статье о подделке избирательной документации. Она предусматривает до 5 лет тюрьмы.
Кто в Харькове идет в меры города / Инфографика 24 канала