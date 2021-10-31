Конечно, больше всего запомнилась продажа туалетной бумаги у участка, однако было и много других инцидентов. Что произошло на выборах 31 октября и какие курьезы больше всего поразили харьковчан – читайте в материале.

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Кандидаты с божьей помощью

Перед голосованием сразу несколько кандидатов решили заручиться поддержкой Бога или по крайней мере электората верующих. Кто из них об этом заявил сам, а кто-то просил это сделать коллег.

В частности, Михаил Добкин написал в своем фейсбуке "Идем вперед на крейсерской скорости! С Богом!". К этой публикации он прикрепил фото, на котором поджигает свечу в храме. Впоследствии политик даже обнародовал видео оттуда.



Экс-нардеп ставит свечу в храме / Фото из Фейсбука Михала Добкина

Также экс-нардеп отметил, что продолжает работать над результатом избирательного марафона и сегодня, в такой важный для него день". Остается лишь догадываться, что именно он считает работой над результатом.

Однако трудно не заметить, что Добкин не слишком хорошо работал над улучшением эпидемиологической ситуации в Харькове. Об этом свидетельствует отсутствие маски на его лице во время пребывания в помещении церкви.

Кроме него, в сети сообщил о своем посещении церкви и самовыдвиженец Денис Ярославский. Он написал, что в жизни перед каждым решением "обращается к Отцу Нашему". Мол, просит дать силы идти по дороге, которая для него приготовлена. Не забыл кандидат добавить и фото посещения храма без защитной маски.

Кандидат в мэры Харькова молится в церкви / Фото из Фейсбука Дениса Ярославского

Жители Харькова тоже могли встретить в церкви и другого кандидата – Игоря Терехова. Об этом рассказал спикер горсовета Юрий Сидоренко. Он отметил, что только после этого Терехов поехал в участок на Майдане Конституции, 28. Фото посещения храма этим политиком в сети не публиковали.

Вместо выборов в зоопарк

По состоянию на 16 часов явка на участках была достаточно низкой – проголосовали только 22,7% избирателей. Однако в телеграмме "Ху***й Харьков" попытались это объяснить тем, что жители города в этот день ушли в другие места. В частности, в зоопарк, где в воскресенье 31 октября были длинные очереди.

Очередь в зоопарк в день выборов / Фото телеграмму "Ху***й Харьков"

Туалетная бумага и крупы увеличили явку

Рух ЧЕСТНО сообщило, что возле участков в Харькове начали проводить продуктовые ярмарки. Их организовали якобы для того, чтобы повысить явку избирателей. Там продавали крупы, сахар, консервы и даже туалетную бумагу.

Если посетители ярмарки делали селфи с хэштегом #Харьковголосует, то у них появлялся шанс выиграть ряд призов. В частности, это могли быть:

билеты в кино, футбол или спа-процедуры

абонемент курсов английского языка,

бесплатный кофе или бутерброд.

У каждой палатки были разрешительные документы. Их выдавали участникам в одном из исполнительных комитетов горсовета Харькова. Там отмечали разрешенное время работы – от 8 часов утра до 10 часов вечера.

Продуктовые ярмарки возле участков в Харькове / Фото ЧЕСТНО