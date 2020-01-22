17:02
22 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: У Лукашенко дух Моисея. Подарок для Кима
      Вєсті Кремля
      22:12, 21 января
      Вести.UA: Дорогой портрет Зеленского в Баканова. Венедиктова намела нового помощника
      Вєсті.UA
      19:30, 21 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Курьезы призыва в армию: 12-летнему школьнику принесли повестку из военкомата в Киеве

      93 Читати новину українською
      В Киеве 12-летнему мальчику принесли повестку в армию (иллюстративное фото) / Пресс-служба Минобороны

      Еще не стартовал весенний призыв, а в Киеве уже начали набирать на службу будущих солдат. Под горячую руку военных попал и 12-летний школьник.

      О курьезе сообщила мать ребенка Ирина Костюченко. По словам женщины, повестку принес дворник, и сначала она подумала, что это не младшему, а старшему 20-летнему сыну. Правда, последний имеет совсем другое имя и так называемый белый билет (не является пригодным к военной службе по состоянию здоровья или по другим причинам).

      Обратите внимание! Призыв в Украине: Загороднюк выступает за сокращение срока службы

      "Ребенку только что исполнилось 12 лет! Для того, чтобы повестка пришла ему, он, пожалуй, должен возглавить международный наркокартель", – иронично заметила женщина.

      Впоследствии она выяснила, что на самом деле в повестке неправильно указали даты. То есть школьнику, родившемуся в январе 2008-го, система "накинула" 5 лет. Таким образом, 2008 год стал 2003-м. Кроме того, система в фамилии исказила еще одну букву.

      "И вот теперь я думаю – мне 24 января 2020 в 9:00 явиться самой со свидетельством о рождении и, допустим, справкой из школы, что он учится в 6-А классе, или вместе с "жертвой системы", чтобы убедились? Рост 146 сантиметров измерили, вес 39 клиограммов, заглянули в зубы ... А то вдруг "уклоняется" пацан?", – продолжает иронизировать киевлянка.

      За неявку в военкомат предусмотрен штаф размером 119 гривен.

      Повістка, військкомат, Київ, 12 років, школяр

      Впоследствии Ирина свое сообщение удалила, подчеркнув, что с ситуацией в военкомате разобрались – "конструктивно, спокойно, нашли, где был "глюк".

      Советуем ознакомиться! Призыв в армию: что изменилось

      Заметим, что сегодня в Украине призывной возраст для мужчин составляет 18 – 27 лет. Обязанными служить в армии являются те, кому исполнилось 20 – 27 лет. Зато юноши 18 – 19 лет могут пройти службу в армии на добровольной основе, оформив контракт. Соответствующий указ о призыве на 2020 год недавно подписал президент Владимир Зеленский.

      Весенний призыв начнется 1 апреля и продлится по 30 июня. Юноши, которые не имеют высшего образования будут служить в течение 18 месяцев, а для призывников со степенью специалиста или магистра – 12 месяцев.

      Каникулы в Украине 2019 – 2020: когда будут отдыхать школьники
      сегодня
      106293
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Дети и несовершеннолетние Курьезные новости Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:41 Налог на недвижимость 2020: когда и сколько надо заплатить
      23183
      сегодня , 16:21 Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      29760
      21 января , 15:37 Украинская красавица дала мастер-класс игры в покерном хедз-апе
      591
      сегодня , 15:57 Канал для Донбасса: мы по-разному видим процесс его реализации
      Олена Трибушна 409
      сегодня , 15:30 Кто может быть после Путина
      Павло Казарін 284
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук