Курьезы призыва в армию: 12-летнему школьнику принесли повестку из военкомата в Киеве

Еще не стартовал весенний призыв, а в Киеве уже начали набирать на службу будущих солдат. Под горячую руку военных попал и 12-летний школьник.

О курьезе сообщила мать ребенка Ирина Костюченко. По словам женщины, повестку принес дворник, и сначала она подумала, что это не младшему, а старшему 20-летнему сыну. Правда, последний имеет совсем другое имя и так называемый белый билет (не является пригодным к военной службе по состоянию здоровья или по другим причинам).

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"Ребенку только что исполнилось 12 лет! Для того, чтобы повестка пришла ему, он, пожалуй, должен возглавить международный наркокартель", – иронично заметила женщина.

Впоследствии она выяснила, что на самом деле в повестке неправильно указали даты. То есть школьнику, родившемуся в январе 2008-го, система "накинула" 5 лет. Таким образом, 2008 год стал 2003-м. Кроме того, система в фамилии исказила еще одну букву.

"И вот теперь я думаю – мне 24 января 2020 в 9:00 явиться самой со свидетельством о рождении и, допустим, справкой из школы, что он учится в 6-А классе, или вместе с "жертвой системы", чтобы убедились? Рост 146 сантиметров измерили, вес 39 клиограммов, заглянули в зубы ... А то вдруг "уклоняется" пацан?", – продолжает иронизировать киевлянка.

За неявку в военкомат предусмотрен штаф размером 119 гривен.

Впоследствии Ирина свое сообщение удалила, подчеркнув, что с ситуацией в военкомате разобрались – "конструктивно, спокойно, нашли, где был "глюк".

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Заметим, что сегодня в Украине призывной возраст для мужчин составляет 18 – 27 лет. Обязанными служить в армии являются те, кому исполнилось 20 – 27 лет. Зато юноши 18 – 19 лет могут пройти службу в армии на добровольной основе, оформив контракт. Соответствующий указ о призыве на 2020 год недавно подписал президент Владимир Зеленский.

Весенний призыв начнется 1 апреля и продлится по 30 июня. Юноши, которые не имеют высшего образования будут служить в течение 18 месяцев, а для призывников со степенью специалиста или магистра – 12 месяцев.