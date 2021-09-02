Водитель харьковского троллейбуса "прославился" в сети: курил, общался и держал руль

В Харькове 2 сентября водитель троллейбуса разговаривал по телефону и курил прямо во время движения. Его в этот момент успели снять на видео неравнодушные пассажиры.

Потом эту запись обнародовали в сети. Речь идет о троллейбусе, который курсирует по 35 маршруту.

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Руки не пустовали

На видео видно, что возле водителя стоит какой-то мужчина, который опирается на окно в его кабину. В этот момент тот держит сигарету правой рукой, а затем отдает мужчине телефон, который был в левой руке.

Как раз тогда в салоне звучит объявление о том, что транспорт подъезжает к остановке. А именно к станции ”28 микрорайон".

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Другой казус в городе

28 июля в Харькове отметился водитель другого вида электротранспорта. Водитель остановил трамвай, чтобы выйти на перекур.

Он курил и разговаривал с товарищем несколько минут. В этот момент салон был заполнен людьми, которые ждали продолжения движения.