В Каменском на Днепропетровщине произошел пожар на предприятии. Вследствие него 2 мужчин получили ожоги большей части поверхности тела. СМИ сообщают, что это произошло на заводе ДМК. Пострадавшие курили и бросили окурок в легковоспламеняющееся вещество.
Это произошло на улице Соборной утром 24 июня. К спасателям касательно инцидента обратились в 9:16.
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Что известно об этом пожаре
- Пострадавшим примерно 50 и 20 лет (родили в 1971 и 2001 годах)
- Они получили ожоги примерно 90% поверхности тела.
- Мужчин госпитализировали в Днепропетровский ожоговый центр в критическом состоянии.
- Загорелось масло в помещении с гидравлическим оборудованием.
- Пожар полностью потушен в 9:45.
- Общая площадь возгорания – 2 квадратных метра.
- СМИ 5692 сообщил, что пострадавшие курили в помещении завода.
- Однако они не учли, что на полу разлита легковоспламеняющаяся жидкость.
- Один из них бросил окурок в эту лужу.