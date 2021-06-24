Курили и устроили пожар: в Каменском 2 человека получили ожоги большей части кожи

24 июня 2021 , 14:53
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Источник:

ГСЧС Днепропетровщины

В Каменском на Днепропетровщине произошел пожар на предприятии. Вследствие него 2 мужчин получили ожоги большей части поверхности тела. СМИ сообщают, что это произошло на заводе ДМК. Пострадавшие курили и бросили окурок в легковоспламеняющееся вещество.

Это произошло на улице Соборной утром 24 июня. К спасателям касательно инцидента обратились в 9:16.

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Что известно об этом пожаре

  • Пострадавшим примерно 50 и 20 лет (родили в 1971 и 2001 годах)
  • Они получили ожоги примерно 90% поверхности тела.
  • Мужчин госпитализировали в Днепропетровский ожоговый центр в критическом состоянии.
  • Загорелось масло в помещении с гидравлическим оборудованием.
  • Пожар полностью потушен в 9:45.
  • Общая площадь возгорания – 2 квадратных метра.
  • СМИ 5692 сообщил, что пострадавшие курили в помещении завода.
  • Однако они не учли, что на полу разлита легковоспламеняющаяся жидкость.
  • Один из них бросил окурок в эту лужу.
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Автор: Олександр Марчак