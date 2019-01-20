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      "Курилы наши": в России продолжаются митинги против Путина и передачи спорных островов Японии

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      Митинги против передачи Курильских островов в РФ
      Митинги против передачи Курильских островов в РФ / Фото из соцсетей

      Митинги с ключевым лозунгом "Курилы наши" проходят в Москве и Хабаровске. На них участники пришли кто с чем: кто с красными коммунистическими флагами, некоторые с призывами отдать президента Путина Японии вместо спорных территорий.

      Так, на Суворовской площади в Москве на акцию под названием "За сохранение территориальной целостности России. Против передачи Курильских островов в состав Японии" собралось около 2000 человек.

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      На площади видны флаги "Левого Фронта", КПРФ, "Партии Дела" и другие.

      Россияне держат в руках плакаты "Наши Курилы не отдадим!", "Хватит распродавать Россию!", "Руки прочь от Курил!", "Отдаем Путина вместо Курил!".

      К слову, в этом митинге принял участие также один из бывших руководителей оккупационной администрации на Донбассе Игорь Гиркин.

      Ранее 24 канал писал, что бывший главарь пророссийских боевиков собирается устроить в Москве митинг против передачи Японии Курильских островов.

      В свою очередь, в Хабаровске на аналогичном митинге собралось около 500 человек.

      "Курилы наши! Долой путинскую власть!"– так звучали лозунги акции.


      Митинг в Хабаровске

      Как заявили организаторы митинга, Курильские острова – "богатые места для ловли рыбы, которые нынешняя власть хочет отдать Японии ни за что", передают "Сибирь. Реалии".

      Если власть увидит, что нас много, она прислушается и не сможет себе позволить так просто раздавать наши земли,
      – заявили митингующие.


      Митинг в Хабаровске

      В чем суть конфликта Японии и России?Четыре острова Курильской гряды, а именно Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, аннексированы Советским Союзом после Второй мировой. После войны они были инкорпорированы в состав Южнокурилского района Сахалинской области. Япония не признает российского суверенитета над островами и считает их своими.

      Курильські острови

      Четыре ближайшие к Японии острова страна пытается вернуть

      В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор до сих пор не подписан. После распада СССР спор о принадлежности островов вспыхнул с новой силой. Решение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Недавно она разместила на Курильских островах дополнительную армейскую дивизию, что возмутило Японию.

      14 ноября 2018 года на встрече лидеры России и Японии якобы договорились вернуться к обсуждению условий меморандума 1956 года, по которому Москва вроде бы соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.

      О чем говорилось в русско-японской декларации 1956 года?Согласно тому документу, СССР и Япония заявляли о прекращении состояния войны между двумя государствами, которое существовало после Второй мировой, а также о восстановлении дипломатических отношений. Кроме того, в декларации предполагалось, что советская власть согласится отдать Японии два спорных острова на Курилах из четырех – Шикотан и группу островов Хабомаи.

      Заметим, что это стало бы шагом на встречу для подписания полноценного мирного соглашения, однако в ответ на подписание японо-американского договора о безопасности 1960 года, СССР аннулировал свои обязательства о передаче островов. С тех пор между Москвой и Токио до сих пор не было принято никаких мирных договоров.

      Теги: Новости политики Владимир Путин Япония Новости России
      Источник: 24 Канал
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