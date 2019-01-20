"Курилы наши": в России продолжаются митинги против Путина и передачи спорных островов Японии

Митинги с ключевым лозунгом "Курилы наши" проходят в Москве и Хабаровске. На них участники пришли кто с чем: кто с красными коммунистическими флагами, некоторые с призывами отдать президента Путина Японии вместо спорных территорий.

Так, на Суворовской площади в Москве на акцию под названием "За сохранение территориальной целостности России. Против передачи Курильских островов в состав Японии" собралось около 2000 человек.

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На площади видны флаги "Левого Фронта", КПРФ, "Партии Дела" и другие.

Россияне держат в руках плакаты "Наши Курилы не отдадим!", "Хватит распродавать Россию!", "Руки прочь от Курил!", "Отдаем Путина вместо Курил!".

На трибуне митинга Сергей Бабурин (РОС), Александр Евдокимов (Левый Фронт), Максим Калашников (Партия Дела), Николай Зубрилин (КПРФ), Игорь Стрелков («Новороссия»), Леонид Ивашов и другие pic.twitter.com/ZQqAyfRUlK — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 20 января 2019 г.

Пикет против передачи Курильских островов Японии.Москва / LIVE https://t.co/Uv0dEMEyAk — Усадьба горожанки. (@rivkinal57) 14 января 2019 г.

К слову, в этом митинге принял участие также один из бывших руководителей оккупационной администрации на Донбассе Игорь Гиркин.

Ранее 24 канал писал, что бывший главарь пророссийских боевиков собирается устроить в Москве митинг против передачи Японии Курильских островов.

В свою очередь, в Хабаровске на аналогичном митинге собралось около 500 человек.

"Курилы наши! Долой путинскую власть!"– так звучали лозунги акции.



Митинг в Хабаровске

Как заявили организаторы митинга, Курильские острова – "богатые места для ловли рыбы, которые нынешняя власть хочет отдать Японии ни за что", передают "Сибирь. Реалии".

Если власть увидит, что нас много, она прислушается и не сможет себе позволить так просто раздавать наши земли,

– заявили митингующие.



Митинг в Хабаровске

В чем суть конфликта Японии и России?Четыре острова Курильской гряды, а именно Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, аннексированы Советским Союзом после Второй мировой. После войны они были инкорпорированы в состав Южнокурилского района Сахалинской области. Япония не признает российского суверенитета над островами и считает их своими.





Четыре ближайшие к Японии острова страна пытается вернуть

В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор до сих пор не подписан. После распада СССР спор о принадлежности островов вспыхнул с новой силой. Решение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Недавно она разместила на Курильских островах дополнительную армейскую дивизию, что возмутило Японию.

14 ноября 2018 года на встрече лидеры России и Японии якобы договорились вернуться к обсуждению условий меморандума 1956 года, по которому Москва вроде бы соглашалась передать японской стороне два из четырех островов.

О чем говорилось в русско-японской декларации 1956 года?Согласно тому документу, СССР и Япония заявляли о прекращении состояния войны между двумя государствами, которое существовало после Второй мировой, а также о восстановлении дипломатических отношений. Кроме того, в декларации предполагалось, что советская власть согласится отдать Японии два спорных острова на Курилах из четырех – Шикотан и группу островов Хабомаи.



Заметим, что это стало бы шагом на встречу для подписания полноценного мирного соглашения, однако в ответ на подписание японо-американского договора о безопасности 1960 года, СССР аннулировал свои обязательства о передаче островов. С тех пор между Москвой и Токио до сих пор не было принято никаких мирных договоров.