Курорт строгого режима Крым: про "пустые" пляжи, цены и настроения на полуострове

Крым уже пятый пляжный сезон подряд проводит в оккупации. Пятый сезон подряд "кримнашисты" не могут нарадоваться, что полуостров "вернулся в родную гавань", а украинские СМИ не могут написаться о "пустых" крымских пляжах. Которым является жизнь на полуострове в пятое лето аннексии – читайте дальше.

"Пустые" пляжи

Прежде всего опровергну миф о пустых крымских пляжях. Новости про неудачный курортный сезон в Крыму, наверное, каждый день появляются в украинских медиа. Обычно СМИ ссылаются на местных блогеров, которые публикуют в социальных сетях в основном пустые побережья с якобы единственными их отдыхающими – чайками и бакланами. На самом деле, на пляжах отдыхают и люди, однако это далеко на значит, что курортный сезон в оккупации таки удался. В чем же дело?

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Российская власть создала для граждан этой страны такие условия, что даже свой законный "пряник" человек получает через "кнут". Да, на многих российских предприятиях на сегодня существует задолженность по зарплате, или же они не выплачиваются вообще. Однако руководство предприятий предлагает своим сотрудникам "соблазнительную" альтернативу-ультиматум: вместо зарплаты – путевка на один из захваченных РФ крымских курортов. При этом вопрос ставится таким боком: или соглашаешься на путевку вместо денег, или же не получаешь ни копейки. Так российские бюджетники становятся заложниками этой ситуации, соглашаются на путевку и едут отдыхать на оккупированный полуостров с пустыми карманами. Таким образом на пляжах крымских санаториев исчезает пустота: побережье забито российскими бюджетниками.



Пляж одного из крымских санаториев

Относительно фото, на которых изображены безлюдные пляжи, то такие фото можно каждый день сделать в обеденное время, когда отдыхающие пережидают самую жару в своих номерах или же идут обедать.



Крымский пляж в обеденное время

Кроме того, есть пляжи, которые были пустыми во времена, когда Крым был свободным, и остались такими же на сегодня. К примеру, один из таких пляжей расположен в Саках. Он принадлежал к базе отдыха украинских правоохранителей, а теперь – к недействующей базы оккупантов. Пляж является достаточно диким, без всяких торговых точек, продавцов "пахлавы-кукурузы-креветок", а еще – на нем расположен пост ФСБ России.



Пустой крымский пляж

Заработки



Как известно, местные "кримнашисты" после оккупации полуострова Россией мечтали, что наконец из этой страны к ним хлынут туристы-толстосумы, которые будут сорить везде своими рублями. Однако произошло не так, как "ватнику" хотелось. В реальности заветные русские отдыхающие – в основном беззарплатные бюджетники, и мусорят они на улицах всем, чем угодно, только не рублями или долларами. В результате, местные жители, которые во времена свободного Крыма едва ли не целый год жили на доход, полученный за период туристического сезона, остаются без заработка. Возникают жалобы на "жадных" русских туристов и ностальгия по украинским.

Цены

Некуда правду деть: цены в Крыму всегда были завышенными по сравнению с другими украинскими регионами. Не упали они и после российской оккупации. Более того, цены на полуострове выросли, чтобы стать завышенным уже согласно ценам в российских регионах. Это стало большой неприятной неожиданностью для туристов из РФ, кошелькам которых явно не нравится такая ситуация. Кое-кто даже жалуется, что цены в Крыму местами выше, чем в Москве. Например, килограмм яблок в крымском супермаркете стоит 162 рубля (примерно 67 гривен) в то время, когда на свободных территориях Украины килограмм таких же яблок стоит 25 гривен.



Цены на яблоки в крымском супермаркете

При этом такие дикие цены установлены не на все продукты из супермаркетов. В основном стоимость продуктов в крымских магазинах на 1-5 гривен выше стоимости в остальных украинских магазинов.

Вместе с тем, цены на автомобильное топливо в Крыму в среднем на 30% ниже, чем в остальных регионах Украины. Все потому, что бензин – российский, который не является экспортным товаром, соответственно в его цену не включаются расходы на экспорт. Однако крымские автомобилисты жалуются на плохое качество горючего, полагая, что на полуостров специально доставляют бензин низкого качества.

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Сервис и мошенничество

Сервис в Крыму просто отсутствует. На полуострове не существует понятие культуры обслуживания. Продавцы, кассиры, официанты преимущественно ведут себя неприветливо, по-хамски и так, как будто ты не покупаешь у них услугу или товар, а отдаешь им старый долг.

В популярных туристических местах просто отсутствуют бесплатные туалеты, а услугами платных можно воспользоваться, оплатив 16-18 рублей (7 гривен). В результате этого среднестатистический сегодняшний крымский турист выбирает вместо платной уборной кустарники и деревья вокруг нее.

В заведениях общественного питания на полуострове появилась интересная совместная фишка для привлечения клиентов. Известно, что работу на полуострове после аннексии прекратили все рестораны McDonalds. Так, чтобы компенсировать их отсутствие, в Крыму появились всевозможные забегаловки с названиями вроде "ЧебурМак" и ассортиментом, приближенным к McDonalds. А помещения, где некогда располагались рестораны популярной сети, захватила сеть с названием "Автокафе".



Кримское кафе

Кафе в Крыму на месте McDonalds

По услугам в сфере перевозок, то здесь ситуация не слишком изменилась по сравнению с временами до оккупации. Рейсовые междугородные автобусы как были, так и остались древними. А вот таксисты-частники прибегают к хитрым махинациям, чтобы заманить к себе туриста. Так, в кассах на одной из автостанций Севастополя билет из этого города до города Саки стоит 230 рублей. При этом водители частных микроавтобусов ходят по автостанции с возгласами: "Саки, Евпатория – 100 рублей!". Когда же доходит до дела, таксист тебе рассказывает: "Билет в кассе стоит 300 рублей (хотя на самом деле 230), а мне платишь всего на 100 рублей больше – 400 – и едем прямо уж и с комфортом". Услышав такой расклад, турист поворачивается и идет за билетами в кассу, а таксист кричит ему в спину: "Какие же вы все жадные!"

Инфраструктура и благоустройство

Рассказывая о том, как хорошо стало жить в Крыму с приходом России, местные жители любят приводить как аргумент ремонт дорог. Правда, на полуострове, как и в остальной Украине, ремонтируются только какие-то главные трассы, а второстепенные дороги напоминают танковый полигон.

На улицах курортных крымских городов бросается в глаза много мусора, который нередко буквально вываливается из переполненных урн.



Мусор на улицах Севастополя

Стоит отметить, что полуостров буквально закрыли в клетке. Многие когда-то свободно доступные пляжи и территории санаториев окружили металлическими заборами и теперь требуют плату за посещение этих мест. Так, чтобы попасть на территорию бывшего дворца княгини Гагариной, где на сегодня работает санаторий, нужно заплатить 200 рублей. Возникает вопрос: за что? На самом деле это такая сделка, которая заключается в том, что посетитель территории после прогулки по ней может на указанную в чеке сумму (200 рублей) заказать что-нибудь в местном кафе.

Кроме того, металлическими заборами окружены территории почти всех автостанций, зайти на которые можно только через главные входы. Так оккупанты борются с мифическим терроризмом.



Так российские оккупанты борются с мифическим терроризмом в Крыму

На входах у некоторых музеев установлены рамки-металлодетекторы и стоит охрана с металлоискателями, а также обязательный атрибут – доска с правилами, как действовать в случае террористической атаки или обнаружения подозрительных предметов.

Общественные настроения

Пережив за несколько лет эйфорию от "присоединения Крыма к России", у части местных "кримнашистов" начало возникать недовольство. Оно и не удивительно, когда, к примеру, в первые месяцы после аннексии российские оккупанты увеличили выплаты крымским пенсионерам, а потом снова их урезали. Крымчане надеялись, что с российскими энергоресурсами коммуналка им будет обходиться едва ли не даром, однако этого не произошло. Тарифы растут даже одновременно с ростом тарифов на свободных территориях Украины.

При этом часть крымчан настолько ослеплена пропагандой, что в дальнейшем радуется оккупации и продолжает гнуть свою линию – "хоть камни с неба".



Граффити в Севастополе

При этом жизнь определенных категорий населения таки улучшилось. Так, появилась работа у строителей и рабочих, которые занимаются ремонтами. Все потому, что после оккупации многие россияне бросились скупать в Крыму недвижимость и возводить в основном небольшие гостиницы.

Категорически против российской оккупации выступают все местные крымские татары. В этом заверила представительница этой национальности, активистка и мастерица по вышиванию Эльмира. После аннексии женщина почти сразу переехала из Крыма во Львов, куда перебрались и ее дети. Однако на несколько летних месяцев Эльмира приезжает в Евпаторию и продает сувениры и произведения искусства.

Женщина рассказала, что быть в составе России не хотел никто из крымских татар. А все, кто ходил голосовать на незаконный референдум в 2014 году, были или привезенными специально для этого казанскими татарами, или подкупленными избирателями.

Среди сувениров и картин на прилавке за спиной Эльмиры виднеется вышитый ею сине-желтыми нитками еще к Евро-2012 футбольный символ – мяч с короной. Женщина уверяет, что не боится демонстрировать свои взгляды и специально выставляет на прилавок эту вышивку. Из-за этого у нее не раз случались словесные перепалки с российскими туристами.

Узнав, что через несколько дней я покидаю Крым и возвращаюсь домой, Эльмира сказала: "Как же я вам завидую". При том, что полуостров является родной землей женщины, в нынешних реалиях она вынуждена покинуть дом с надеждой однажды таки вернуться в свой родной, свободный Крым.



Кримские сувениры



Кримские сувениры



Сувениры в оккупированном Крыму



Уличное "искусство" Евпатории





Культурные мероприятия в оккупированном Крыму



Один из пляжей Евпатории





Портрет Сталина в крымском автобусе



Севастопольскя набережная





Заброшенное здание грязевой лечебницы в Саках

Заброшенное здание грязевой лечебницы в Саках