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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу

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Поради для мандрівників
Поради для мандрівників / 24 Канал

Бюджетні поїздки до живописної Норвегії та колоритної Грузії, активний відпочинок у "морській перлині" Туреччини, переваги і недоліки сімейної відпустки в Лазурному та правдивий репортаж із окупованого Криму – журналісти 24 каналу не лише розповідають про свої подорожі, а й діляться лайфхаками для того, щоб ваші мандрівки були якомога вдалішими. Далі – 5 "екскурсій" у різні країни світу.

Як організувати бюджетну подорож в Норвегію: перевірені лайфхаки 
Норвегія – одна з найдорожчих країн у світі, на перший погляд, сувора та холодна, а з іншої сторони зачаровує своїми неймовірними краєвидами, фіордами та водоспадами. Чим добратись, на що подивитися і як зробити мандрівку бюджетною?

Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки 
Сезон відпусток у самому розпалі! Тож саме час обирати напрямок. Ще з радянських часів українці часто відпочивали в Грузії, та й зараз чимало туристів обирають цю сонячну країну. Чим така приваблива Грузія, як зекономити та що обов’язково варто побачити?

All inclusive не для лінивих: активний відпочинок у турецькому Мармарисі 
Морський сезон у Туреччині давно відкрито, і якщо ви досі вагаєтесь, який із її курортів обрати – то це однозначно Мармарис, один із найживописніших куточків цієї країни. Також незайвим буде озброїтися декількома порадами для максимально вдалого відпочинку. Однак, наголосимо: це стаття для тих, хто навіть у спеку та поблизу моря не може всидіти на місці, прагнучи активно проводити час.

Курорт суворого режиму Крим: про "порожні" пляжі, ціни та настрої на півострові 
Крим уже п’ятий пляжний сезон поспіль проводить в окупації. П’ятий сезон поспіль "кримнашисти" не можуть натішитися, що півострів "повернувся у рідну гавань", а українські ЗМІ не можуть написатися про "порожні" кримські пляжі. Яким є життя на півострові у п'яте літо анексії?

Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині 
Ми з сім'єю намагаємось підтримувати акцію #відпочивайвУкраїні. Тому, власне, і на море їздимо вже третій рік поспіль виключно на території нашої країни. Тим паче, я з Херсона, і мої батьки досі тут проживають. Тобто в нас є перевалочний пункт між поїздом і морем на Херсонщині, що досить зручно...

Більше про подорожі Україною читайте у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити

Автор: Блог Медиа
Теги: Новости Турции Новости Украины Новости Крыма LifeStyle Путешествия Новости Херсона Публикации Новости Грузии Советы Норвегия
Источник: 24 Канал
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