"В связи с отсутствием предмета спора" Хозяйственный суд Одесской области закрыл производство по иску Национального банка Украины к связанной с олигархом Игорем Коломойским компании "Гаджибей".

Национальный банк Украины требовал отобрать у фирмы земельные участки общей площадью 18,5 гектаров. Об этом сообщило издание "Думская".

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Эти территории являются частью залога по кредитам рефинансирования на 857 миллионов гривен, которые были выданы "Приватбанку" еще в 2014 году. Тогда финансовое учреждение еще принадлежало Игорю Коломойскому.

Что известно о земельном участке

Расположен он в курортном массиве "Золотой берег" на территории Дальницкого сельсовета Овидиопольского района. Территория была приватизирована по так называемой "фермерской схеме" между 2005 и 2010 годами. То есть бесплатно передали группе физических лиц "для ведения личного сельского хозяйства".



Участок на карте / фото "Думская"

На тот момент председатель Овидиопольской РГА Наталья Чегодар подписала необходимые распоряжения для приватизации. Затем она стала заместителем председателя Одесской областной государственной администрации Игоря Палицы, который является другом и бизнес-партнером Коломойского.

Иск о взыскании долга

В 2018 году Нацбанк подал иск об обращении взыскания долга "Приватбанка" на предмет ипотеки, в том числе земельного участка в Овидиопольском районе. Тяжба длилась 2 года, однако в мае 2020 года обе стороны ходатайствовали о прекращении производства.

Оказалось, что в феврале 2020 года "Приватбанк" полностью расплатился с Нацбанком. Это привело к исчезновению предмета спора. Судьи согласились с доводами сторон и удовлетворили их ходатайство.

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Задолженность погасил уже национализированный банк. Средства, полученные через рефинансирование в то время, когда финучреждение принадлежало Коломойскому, были выведены через аффилированные фирмы, что едва не привело к банкротству "Приватбанка". Именно это заставило государство его национализировать.

Спасение банка обошлось налогоплательщикам в 150 миллиардов гривен. Часть этих денег пошла на погашение задолженности перед НБУ.