В поселке Кирилловка Запорожской области зафиксировали смерч. Очевидцы засняли природное явление на видео и поделились им в соцсетях.

Редкое явление зафиксировали в четверг, 23 июля. Соответствующее видео появилось на ютуб-канале "Кривой Джо".

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О последствиях смерча не сообщается, но он изрядно напугал местных жителей. Стоит отметить, что накануне в Кирилловке наблюдалась довольно ветреная погода.

Смерч в Кирилловке: смотрите видео

А несколькими неделями ранее туристы заметили возле Кирилловки уникальный двойной смерч. Причиной природного явления стал сильный ветер.

Что делать, если вас застал смерч

Если вы находитесь на природе, необходимо выбрать укрытие: овраги, ямы, рвы, канавы, кюветы дорог. Надо лечь и плотно прижаться к земле, это значительно снизит количество возможных травм.

Если же вы дома, нужно убрать с открытого пространства легкие предметы, поставить в гараж автомобиль, закрыть все окна и двери, перекрыть водо-, газо- и электроснабжение и спрятаться в подвале.