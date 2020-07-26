Курортной Кирилловкой пронесся мощный смерч: видео
В поселке Кирилловка Запорожской области зафиксировали смерч. Очевидцы засняли природное явление на видео и поделились им в соцсетях.
Редкое явление зафиксировали в четверг, 23 июля. Соответствующее видео появилось на ютуб-канале "Кривой Джо".
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О последствиях смерча не сообщается, но он изрядно напугал местных жителей. Стоит отметить, что накануне в Кирилловке наблюдалась довольно ветреная погода.
Смерч в Кирилловке: смотрите видео
А несколькими неделями ранее туристы заметили возле Кирилловки уникальный двойной смерч. Причиной природного явления стал сильный ветер.
Что делать, если вас застал смерч
Если вы находитесь на природе, необходимо выбрать укрытие: овраги, ямы, рвы, канавы, кюветы дорог. Надо лечь и плотно прижаться к земле, это значительно снизит количество возможных травм.
Если же вы дома, нужно убрать с открытого пространства легкие предметы, поставить в гараж автомобиль, закрыть все окна и двери, перекрыть водо-, газо- и электроснабжение и спрятаться в подвале.