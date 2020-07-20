Сразу на двух базах отдыха в Затоке, что в Одесской области вспыхнули пожары. В ночь на 20 июля там сгорели шесть деревянных зданий.

Спасатели получили сообщение о возгорании на улице Приморской, 99А. Случилось оно на территории баз отдыха "Гранит" и "Атлантида", пишет ГСЧС.

Обратите внимание В Одесской области гидроскутер врезался в отдыхающего: полиция ищет очевидцев трагедии

Пожар удалось локализовать в 4:53, а в 6:00 – полностью ликвидировать. Стоит отметить, что общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

В ночь на 20 июля в Затоке вспыхнули пожары на базах отдыха / Фото ГСЧС

Пожары на базах отдыха "Гранит" и "Атлантида" / Фото ГСЧС

В результате пожара пострадал один человек – мужчина 1994 года рождения. Он отравился продуктами горения, однако после медицинского осмотра отказался от госпитализации.

Спасатели ликвидируют последствия пожара / Фото ГСЧС

Пожар удалось полностью ликвидировать только под утро / Фото ГСЧС

Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.