В курортной Затоке сгорели две базы отдыха: жуткие фото
Сразу на двух базах отдыха в Затоке, что в Одесской области вспыхнули пожары. В ночь на 20 июля там сгорели шесть деревянных зданий.
Спасатели получили сообщение о возгорании на улице Приморской, 99А. Случилось оно на территории баз отдыха "Гранит" и "Атлантида", пишет ГСЧС.
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Пожар удалось локализовать в 4:53, а в 6:00 – полностью ликвидировать. Стоит отметить, что общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
В ночь на 20 июля в Затоке вспыхнули пожары на базах отдыха / Фото ГСЧС
Пожары на базах отдыха "Гранит" и "Атлантида" / Фото ГСЧС
В результате пожара пострадал один человек – мужчина 1994 года рождения. Он отравился продуктами горения, однако после медицинского осмотра отказался от госпитализации.
Спасатели ликвидируют последствия пожара / Фото ГСЧС
Пожар удалось полностью ликвидировать только под утро / Фото ГСЧС
Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.