Огонь мог распространиться на другие дома

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 06:20. Огонь охватил 4 дома на базе отдыха.

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На месте происшествия спасатели установили, что существует угроза распространению огня на другие дома. Благодаря оперативным действиям пожарных пожар удалось эвакуировать. Полностью пламя погасили в 07:56 на площади 120 метров квадратных.

К счастью в результате инцидента никто не пострадал. Всего к тушению пожара привлекли 24 спасателя и 6 единиц техники.

Смотрите видео тушения пожара на базе в Затоке:



В Затоке горела база отдыха "Феличита"



В результате пожара никто не пострадал

Обратите внимание! В столичном бизнес-центре "Колизей" 4 сентября вспыхнул пожар. Возгорание возникло на 8 этаже здания. Пожарные спасли девушку, которая застряла в лифте между этажами. К счастью, она не пострадала.