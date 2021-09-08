Огонь мог распространиться на другие дома
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 06:20. Огонь охватил 4 дома на базе отдыха.
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На месте происшествия спасатели установили, что существует угроза распространению огня на другие дома. Благодаря оперативным действиям пожарных пожар удалось эвакуировать. Полностью пламя погасили в 07:56 на площади 120 метров квадратных.
К счастью в результате инцидента никто не пострадал. Всего к тушению пожара привлекли 24 спасателя и 6 единиц техники.
Смотрите видео тушения пожара на базе в Затоке:
В Затоке горела база отдыха "Феличита"
В результате пожара никто не пострадал