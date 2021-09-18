Трагический инцидент произошел в курортной Затоке 18 сентября. Чтобы найти нападавшего, полицейские объявили операцию "Сирена".

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Убийство возле кафе в Затоке

Стрельба произошла в одном из баров курортного поселка. Полицейские обнаружили тело погибшего с огнестрельными ранениями. Как рассказала пресс-секретарь полиции, мужчина имел ранения в области грудной клетки и головы.



Тело мужчины обнаружили в кафе

В течение часа правоохранители установили и доставили в полицию мужчину, которого подозревают в этом преступлении. У него изъяли предполагаемое орудие убийства – охотничье ружье. Ее направят на экспертизу.



Следы от пуль обнаружили во многих местах на баре

В Затоке произошла стрельба у бара на пляже: смотрите оперативное видео

Сейчас следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по части 1 статьи 115. Сейчас решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще и по части 4 статьи 296 – хулиганство с применением оружия.

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