В курортной Затоке мужчина устроил стрельбу на улице, есть убитый

18 сентября 2021 , 17:52
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Источник:

Полиция Одесской области

В Одесской области прямо возле кафе на пляже произошла стрельба. В результате столкновения погиб мужчина.

Трагический инцидент произошел в курортной Затоке 18 сентября. Чтобы найти нападавшего, полицейские объявили операцию "Сирена".

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Убийство возле кафе в Затоке

Стрельба произошла в одном из баров курортного поселка. Полицейские обнаружили тело погибшего с огнестрельными ранениями. Как рассказала пресс-секретарь полиции, мужчина имел ранения в области грудной клетки и головы.


Тело мужчины обнаружили в кафе

В течение часа правоохранители установили и доставили в полицию мужчину, которого подозревают в этом преступлении. У него изъяли предполагаемое орудие убийства – охотничье ружье. Ее направят на экспертизу.


Следы от пуль обнаружили во многих местах на баре

В Затоке произошла стрельба у бара на пляже: смотрите оперативное видео

Сейчас следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по части 1 статьи 115. Сейчас решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще и по части 4 статьи 296 – хулиганство с применением оружия.

Стрельба в Украине: последние случаи

  • В Черновцах вечером 17 сентября произошла стрельба между двумя водителями. Они не могли разъехаться на перекрестке. Поэтому один из них достал пистолет и начал стрелять по авто другого. В салоне находились трое детей.
  • В Киеве 17 сентября того же дня произошла подобная стычка. Впрочем, здесь разрешить конфликт с помощью пистолета решил пассажир. Он выстрелил в авто водителя-оппонента.
  • В столице 15 сентября киевлянин устроил стрельбу из-за замечаний. Он распивал алкоголь, а недовольство окружающих решил потушить стрельбой.
  • В Одесской области 5 сентября произошло ДТП, которое завершилось стрельбой. Nissan Primera и BMW X5 не смогли разминуться и тогда один из водителей вытащил травматический пистолет.
Автор: Вероніка Климська