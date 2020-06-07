Курортные зоны в Одессе и Одесской области будут охранять более полутысячи правоохранителей. Патруль будет круглосуточным.

Нацгвардейцы и полицейские направят основные усилия на профилактику правонарушений, передает пресс-служба МВД.

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Они будут вести борьбу с преступностью и защищать местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать.

Заметим, что курортный сезон в Украине в этом году начнется в условиях адаптивного карантина. Вместе с тем, ранее в Минздраве призвали украинцев пока отказаться от купания в Черном море на пляжах Одессы. Все из-за морской воды, не соответствующей санитарно-химическим нормам. Воздержаться от купания просят, чтобы не усугубить эпидемиологическую ситуацию и предотвратить те заболевания, которые передаются через воду.

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Что же до ситуации с коронавирусом, то в Одесской области пока зафиксировали 970 случаев инфицирования. При этом выздоровели 329 человек, а умерли от осложнений COVID-19 18 пациентов.