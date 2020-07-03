Нацбанк установил на 3 июля официальный курс на уровне 27,18 гривны за доллар и 30,65 гривен за евро. Уже второй день подряд национальная валюта Украины ощутимо проседает на фоне заявления главы Нацбанка Якова Смолия об отставке. Какой курс в обменных в городах Украины, читайте в материале 24 канала.

Официальные курсы Нацбанка

Гривна 3 июля резко полетела вниз, а доллар пересек отметку в 27, евро – 30, свидетельствуют данные НБУ относительно официального курса валют.

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По сравнению с предыдущим днем американская валюта подорожала еще на 41 копейку и стоит 27,18 гривен за доллар. Относительно европейской, то ее стоимость тоже ощутимо выросла – до 30,65 гривен за евро. То есть по сравнению с 2 июлем – на 66 копеек.

Какова ситуация в обменниках

Всего 3 июля в обменниках Украины доллар в среднем покупают по 27,02 гривен, продают – 27,12 гривен, свидетельствуют данные на "Минфине". За одно евро нужно выложить 30,35 гривен, а продать валюту ЕС можно за 30,15 гривен.

Киев

Купить доллар можно по цене от 26,99 до 27,60 гривен, а продать – по 26,50 – 29,01 гривен.

Евро можно приобрести по цене от 30,22 до 30,59 гривен, а продать – за 29,15 – 30,88 гривен.

Львов

Купить доллар можно по цене от 27,07 до 27,30 гривен, а продать – за 26,90 – 27,03 гривен.

Евро можно приобрести по цене от 29,70 до 30,70 гривен, а продать – за 30,12 – 30,20 гривен.

Одесса

Доллар можно купить за 27,08 – 27,25 гривен, а продать по цене от 27,00 до 27,05 гривен.

За евро надо отдать от 30,33 до 30,45 гривен, выручить за продажу можно 30,00 – 30,27 гривен.

Харьков

Доллар можно купить за 27,04 – 27,20 гривен, а продать по цене от 26,70 до 27,10 гривен.

За евро надо отдать от 30,30 до 30,69 гривен, выручить за продажу можно 29,70 – 30,34 гривен.

Днепр

Купить доллар можно по цене от 26,95 до 27,20 гривен, а продать – за 26,95 гривен.

Евро можно приобрести по цене от 30,40 до 30,50 гривен, а продать – за 30,15 – 30,35 гривни.

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Почему гривна резко обесценилась

Причиной роста курсов валют было заявление главы НБУ Якова Смолия об отставке из-за политического давления.

Рынок отреагировал мгновенно – спрос на валюту сразу вырос. Нацбанк вынужден был продать 200 миллионов долларов, чтобы успокоить панику среди населения.

Статистика курса валют в Украине за последние годы / Инфографика 24 канала