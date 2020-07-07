Нацбанк установил на 7 июля курс гривны на уровне 27,13 гривны за доллар и 30,72 гривны за евро. В то же время в обменниках валюта ощутимо дешевле, что свидетельствует об укреплении гривны. Каким является курс в обменниках в разных городах Украины – читайте в материале 24 канала.

Официальный курс Нацбанка

На вторник, 7 июля, Национальный банк усилил курс гривны относительно американского доллара, но одновременно ослабил по отношению к евро.

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Если сравнивать с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 4 копейки и стоит 27,13 гривны. В то же время евро подорожал сразу на 21 копейку-его оценили в 30,72 гривны.

Какая ситуация в обменниках

В обменниках Украины доллары 7 июля покупают в среднем за 26,86 гривны, а продают по 26,95 гривны. Такие данные приводит "Минфин". В то же время евро покупают за 30,10 гривны, а продают по 30,25 гривны.

Киев

Купить доллары можно за 26,89 – 27,10 гривны, а продать – по цене 26,75 – 26,97 гривны.

Евро продают по цене 30,15 – 30,30 гривны, а покупают – за 29,90 – 30,22 гривны.

Львов

Здесь доллары можно купить стоимостью 26,87 – 26,97 гривны, а продать – по 26,80 – 26,90 гривны.

В то же время евро продают по 30,12 – 30,27 гривны, а покупают – за 30,00 – 30,12 гривны.

Одесса

Доллары здесь можно купить за 26,93 – 26,98 гривны, а продать – по 26,87 – 26,92 гривны.

За евро придется заплатить 30,20 – 30,37 гривны, а продать можно по 30,00 – 30,14 гривны.

Харьков

Доллары вам обойдутся в 26,93 – 27,06 гривны, а вот продать их можно по 26,85 – 27,04 гривны.

Евро продают по 30,25 – 30,40 гривны, а свои можно продать по 30,15 – 30,30 гривны.

Днепр

Доллары здесь продают в основном по 26,80 гривны, а покупают – ровно за 27 гривен.

В то время за евро придется заплатить 30,25 – 30,40 гривны, а вот свои можно продать по 30 – 30,20 гривны.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала