В обменниках изменилась цена на доллар и евро после того, как глава НБУ Яков Смолий подал заявление об отставке.

По состоянию на 2 июля доллар и евро в украинских обменниках довольно много прибавили в цене. Доллар вырос на 34 копейки, в то время как евро прибавил в цене сразу 48 копеек. Об этом сообщает "Курс".

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Курс доллара

В обменниках купить доллар можно за 27,26 гривны. А продать американскую валюту – за 26,85 гривны.

Курс евро

Евро еще больше прибавил в цене, давно перейдя отметку в 30 гривен в обменниках. 2 июля купить евро можно за 30,61 гривны. Принимают валюту ЕС за 29,98 гривны.

Официальный курс доллара по данным НБУ – 26,77 гривны, евро – 29,99 гривны.

Что привело к росту курса доллара и евро

Переполох на валютном рынке в Украине вызвало заявление об отставке главы Нацбанка Украины Якова Смолия. Свое решение он объяснил систематическим политическим давлением, которое осуществлялось на руководство НБУ.

Президент Владимир Зеленский принял отставку Смолия и передал ее на рассмотрение в Верховную Раду. Именно депутаты на голосовании должны принять отставку.