Время покупать доллар: что будет с гривной на этой неделе

Гривна уже несколько недель меняется, но это не будет длиться вечно. 18-22 мая – удачная пора для покупки доллара в целях сохранения сбережений.

В условиях кризиса поведение гривны довольно трудно предсказать, поэтому прогнозы НБУ, МВФ и экспертов разнятся. Что будет с гривной на этой неделе, почему она укрепляется и когда стоит покупать доллар – в материале 24 канала.

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Каким будет курс валют на этой неделе

На этой неделе (18-22 мая) официальный курс гривны относительно доллара будет колебаться от 26,40 до 26,95. В обменниках в банках люди смогут обменять долларовую валюту по курсу 26,30-27,05. Такой прогноз сделали эксперты "Минфина". Отметим, что 18 мая курс закрепился на отметке 26,63 к доллару.

Гривна укрепляется в течение последних недель. И самое время купить доллар для длительного хранения, ведь в условиях кризиса, который только нарастает, гривна рано или поздно упадет. Напомним, что в обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29. МВФ прогнозирует еще худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Почему гривна укрепится

Многих удивляет, почему в условиях пандемии, кризиса и карантина украинская гривна укрепляется. Ведь все помнят, что было в 2008 и 2014 годах. Есть много причин, почему гривна укрепляется сейчас, но главные – Украина начали утверждать программы кредитования и у населения и бизнеса закончились деньги, чтобы массово скупать иностранную валюту.

Доверие иностранных кредиторов растет

На прошлой неделе, 13 мая, Рада одобрила "антиколомойский" законопроект, который был главным условием для предоставления программы финансирования от МВФ. Это еще не конец, поскольку закон должен подписать президент Зеленский, но это важный сигнал к международным партнерам, что Украина готова к сотрудничеству.

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Кредит от МВФ открывает дверь к другим финучреждениям.

Если будет сотрудничество с МВФ, тогда будет доверие внешних кредиторов и Украина сможет продолжить делать заимствования в условиях кризиса,

– рассказывает экономист Борис Кушнирук в комментарии 24 каналу.

Таким образом Украине могут предоставить кредит Всемирный банк, ЕС и другие финансовые учреждения. Уже объявили о том, что Украина получит 1,2 миллиарда евро и 135 миллионов долларов помощи. Поскольку Украине доверяют международные кредиторы и готовы занимать ей деньги, то и для инвесторов Украина становится несколько более надежной.

У людей и бизнеса заканчиваются деньги

В марте гривна резко начала терять ежедневно по несколько копеек в цене. И главной причиной этому было поведение украинцев и бизнеса, которые на волне паники начали скупать иностранную валюту, в основном доллар. Ко всему этому прибавилось закрытие международного авиасообщения, которым завозят наличную валюту в Украине. Таким образом, украинский рынок был переполнен гривней, а доллар был в дефиците. Нацбанк ежедневно продавал на рынок доллар из золотовалютных резервов, чтобы удержать курс. А некоторые банки ввели валютные ограничения.

Теперь, после 2 месяцев карантина украинцы не покупают доллар. Предложение превышает спрос. И даже наблюдается противоположная тенденция: украинцы продают доллар. Более того украинцы не выезжают за границу, а потому необходимости покупать валюту меньше. Сейчас ее покупают как способ сохранения сбережений.

Что еще повлияет на укрепление гривны 18-22 мая?

Интервенции Нацбанка. С начала распространения пандемии НБУ вмешивается в рынок для регулирования курса валют. Так, накануне он выкупал гривню, продавая на рынок валют. На этой неделе, ожидается, что Нацбанк будет выкупать избыток доллара, пополняя золотовалютные резервы. Очередной аукцион ОВГЗ, где НБУ привлекает деньги в страну. Украинцы продолжают продавать валюту.

Если нужен доллар, покупайте на этой неделе

Это время, когда гривна крепкая из-за вышеописанных факторов и в тоже время, когда гривна еще не почувствовала все негативные последствия инфляции, карантина и мирового кризиса.

"Сейчас гривна укрепилась на новостях о кредите от МВФ. Однако тенденция укрепления гривны скоро может обернуться. Бизнес, который является основным покупателем валюты, понемногу выходит из карантина, а следовательно может начать скупать валюту. Заробитчане, которые всегда переводят в Украину миллиарды долларов и таким образом удовлетворяют спрос на валюту в Украине, из-за закрытых границ этого делать не будут. А вскоре Украина почувствует последствия мирового кризиса, который лишь нарастает в дополнение к проблемам в украинской экономике и инфляции. Все ведет к тому, что гривна упадет", – рассказал 24 каналу эксперт по экономике Любомир Билык.

Гривна по 35 – пока "страшилки", но гривна по 29 – это прогноз, который может стать реальностью в ближайшие месяцы или даже быстрее. Поэтому эксперты рекомендуют не спекулировать на долларе, покупая и продавая, а выбирать его как инструмент сбережений.

Призываем подходить к купле-продаже валюты рационально, ведь именно массовая покупка доллара ранее в этом году заставила гривну упасть с 24 до 28.

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Что происходило с гривней с начала пандемии

Гривна резко подскочила в марте с 24,5 до более 28 за доллар, но с апреля она начала стабильно укрепляться, хотя и в очень медленном темпе.