Главные иностранные валюты продолжают дорожать. Нацбанк установил на 24 июля официальный курс на уровне 27,88 гривны за доллар и 32,24 гривны за евро. Каков курс в обменных в городах Украины, читайте в материале 24 канала.

Официальные курсы Нацбанка

Гривна 24 июля продолжила свое обесценивание, свидетельствуют данные НБУ. За доллар следует выложить 27,88 гривны, что на 10 копеек больше чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта стоит 32,24 гривны – на 5 копеек больше, чем 23 июля.

Какова ситуация в обменниках

В обменниках курсы валют традиционно отличаются от официальных. Доллар в среднем покупают за 27,75 гривны, продают по 27,82 гривны, свидетельствуют данные Минфина.

За одно евро следует выложить 31,91 гривну, а продать валюту ЕС можно по 32,10 гривны.

Киев

Доллар покупают по цене от 27,65 до 29,01 гривны, а продают по 27,74 – 27,90 гривны.

За евро дают от 31,85 до 32,02, купить валюту можно по 31,99 – 32,35 гривны.

Львов

Покупают доллар по цене от 27,64 до 27,75 гривны, а продают по 26,73 – 27,98 гривны.

За евро можно выручить от 31,75 до 31,93 гривны, купить валюту можно по цене от 32 до 32,10 гривны.

Одесса

Доллар покупают по цене от 27,70 до 29,80 гривны, а продают по 27,83 – 27,95 гривны.

За евро дают от 31,85 до 32,05, купить валюту можно по 31,95 – 32,37 гривны.

Харьков

Покупают доллар по цене от 27,60 до 27,85 гривны, а продают по 26,75 – 28 гривен.

За евро можно выручить от 31,60 до 33,10 гривны, купить валюту можно по цене от 32,10 до 32,28 гривны.

Днепр

Доллар покупают по цене от 27,50 до 27,70 гривны, а продают по 27,85 – 28,50 гривны.

За евро дают от 31,30 до 32,10, купить валюту можно по 31,60 – 32,25 гривны.

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Статистика курса валют в Украине за последние годы / Инфографика 24 канала