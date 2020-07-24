Гривна продолжает обесцениваться: какой курс доллара и евро в обменниках
Главные иностранные валюты продолжают дорожать. Нацбанк установил на 24 июля официальный курс на уровне 27,88 гривны за доллар и 32,24 гривны за евро. Каков курс в обменных в городах Украины, читайте в материале 24 канала.
Официальные курсы Нацбанка
Гривна 24 июля продолжила свое обесценивание, свидетельствуют данные НБУ. За доллар следует выложить 27,88 гривны, что на 10 копеек больше чем в предыдущий банковский день.
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Европейская валюта стоит 32,24 гривны – на 5 копеек больше, чем 23 июля.
Какова ситуация в обменниках
В обменниках курсы валют традиционно отличаются от официальных. Доллар в среднем покупают за 27,75 гривны, продают по 27,82 гривны, свидетельствуют данные Минфина.
За одно евро следует выложить 31,91 гривну, а продать валюту ЕС можно по 32,10 гривны.
Киев
- Доллар покупают по цене от 27,65 до 29,01 гривны, а продают по 27,74 – 27,90 гривны.
- За евро дают от 31,85 до 32,02, купить валюту можно по 31,99 – 32,35 гривны.
Львов
- Покупают доллар по цене от 27,64 до 27,75 гривны, а продают по 26,73 – 27,98 гривны.
- За евро можно выручить от 31,75 до 31,93 гривны, купить валюту можно по цене от 32 до 32,10 гривны.
Одесса
- Доллар покупают по цене от 27,70 до 29,80 гривны, а продают по 27,83 – 27,95 гривны.
- За евро дают от 31,85 до 32,05, купить валюту можно по 31,95 – 32,37 гривны.
Харьков
- Покупают доллар по цене от 27,60 до 27,85 гривны, а продают по 26,75 – 28 гривен.
- За евро можно выручить от 31,60 до 33,10 гривны, купить валюту можно по цене от 32,10 до 32,28 гривны.
Днепр
- Доллар покупают по цене от 27,50 до 27,70 гривны, а продают по 27,85 – 28,50 гривны.
- За евро дают от 31,30 до 32,10, купить валюту можно по 31,60 – 32,25 гривны.
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