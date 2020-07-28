Официально главная европейская валюта подорожала 28 июля на 38 копеек, стоимость доллара осталась на уровне предыдущего дня. Каков курс в обменниках в крупнейших городах Украины, читайте в материале 24 канала.

Официальные курсы Нацбанка

Гривна 28 июля ощутимо обесценилась относительно евро, свидетельствуют данные на сайте НБУ. За европейскую валюту следует выложить 32 гривны 60 копеек, что на 38 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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В то же время стоимость доллара осталась на прежнем уровне – 27 гривен 75 копеек.

Какова ситуация в обменниках

В обменниках курсы валют традиционно отличаются от официальных. Доллар в среднем покупают по 27,60 гривны, продают – 27,68 гривны, свидетельствуют данные Минфина.

За один евро нужно отдать 32,25 гривны, а продать валюту ЕС можно за 32,10 гривны.

Киев

Доллар покупают по цене от 27,50 до 29,01 гривны, а продают по 27,59 – 27,76 гривны.

За евро дают от 31,08 до 32,26 гривны, купить валюту можно по 32,13 – 32,40 гривны.

Львов

Покупают доллар по цене от 27,45 до 27,65 гривны, а продают по 26,57 – 27,80 гривны.

За евро можно выручить от 32 до 32,14 гривны, купить валюту можно по цене от 31 до 32,25 гривны.

Одесса

Доллар покупают по цене от 27,55 до 27,70 гривны, а продают по 27,68 – 27,82 гривны.

За евро дают от 32,10 до 32,20 гривны, купить валюту можно по 32,25 – 32,42 гривны.

Харьков

Покупают доллар по цене от 27,55 до 27,84 гривны, а продают по 27,68 – 27,85 гривны.

За евро можно выручить от 32 до 32,25 гривны, купить валюту можно по цене от 32,15 до 32,50 гривны.

Днепр

Доллар покупают по цене от 27,50 до 27,60 гривны, а продают по 27,60 – 28,50 гривны.

За евро дают от 32,10 до 32,30, купить валюту можно по 31,60 – 32,40 гривны.

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Статистика курса валют в Украине за последние годы / Инфографика 24 канала