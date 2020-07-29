Министерство экономического развития улучшило прогноз курса гривны на 2021 год. По новому прогнозу, в следующем году среднегодовой курс гривны составит 29,1 гривны за доллар.

В конце года гривна должна измениться еще больше и курс доллара будет ниже, чем среднегодовой. Такие данные Минэкономики заложило в прогноз экономического и социального развития Украины.

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В течение 2021 года курс гривны будет на уровне 29,1 гривны за доллар. В то же время в конце года он улучшится до 28,8 гривны.

Этот прогноз несколько оптимистичнее предыдущего, где среднегодовой курс закладывался на уровне 29,7 гривны за доллар. В конце года он улучшиться до 29,3 гривны.

Министерство экономического развития также отмечает, что новый прогноз является сценарным предвидением ситуации, а не исходит из предыдущих тенденций развития экономики. Простыми словами, во внимание отдельно берутся возможные угрозы из-за мирового кризиса.