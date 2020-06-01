На понедельник, 1 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская валюта в начале лета осталась стабильной относительно доллара, но резко обвалилась по отношению к евро.

По данным Национального банка, 1 июня один доллар будет стоить 26 гривен 87 копеек.

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Таким образом, американская валюта подешевеет всего на 4 копейки, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 29 мая.

На межбанке "вечнозеленый" будет колебаться в пределах 26,83 – 26,86 гривны. В обменнике за доллар придется заплатить 27 гривен, а вот свои продать можно будет за 26 гривен 77 копеек.

В то же время евро всего за один банковский день буквально взлетел в цене. В понедельник он будет стоить 29 гривен 93 копейки.

Если сравнивать с предыдущим банковским днем, то разница составит сразу 31 копейку. Последний раз такие резкие изменения курса были еще в начале марта, когда обвалилась цена на нефть.

На межбанке евровалюта будет в пределах 29,83 – 29,86 гривны. В то же время в обменниках евро будет стоить 29 гривен 86 копеек, а свои можно будет продать за 29 гривен 36 копеек.

Среднегодовой курс гривны / инфографика 24 канала