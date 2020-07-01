На среду, 1 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Обе валюты незначительно просели в цене.

По данным Национального банка Украины, в среду, 1 июля, один американский доллар будет стоить 26 гривен 67 копеек. Днем ранее его цена была на две копейки выше.

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На межбанке курс доллара держится на уровне 26,69 – 26,71 гривны. В обменниках доллар можно купить за 26,76 гривны, а продать американскую валюту за 26,55 гривны.

Что до цені на евро, то ее НБУ установил на уровне 29 гривен 87 копеек. По сравнению с предыдущим днем, валюта Евросоюза потеряла восемь копеек в цене по отношению к гривне.

На межбанке курс евро установили на уровне 29,91 – 29,94 гривны. А вот в обменниках евро "пробил" психологическую отметку в 30 гривен – купить евро можно будет за 30,05 гривен. А принимают евро в обменниках за 29,62 гривны.