На вторник, 2 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Обе валюты немного подешевели.

По информации Национального банка, 2 июня один доллар будет стоить 26 гривен 82 копейки. Это на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Что до главной валюты Евросоюза, то она после резкого скачка несколько сдала позиции. За один евро следует выложить 29 гривен 80 копеек. Это на 13 копеек меньше, чем 1 июня.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар: в пределах 26,78 – 26,80 гривны;

евро: в пределах 29,80 – 29,82 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

доллар продавали за 26,83 гривны, а покупали за 26,75 гривны;

за евро следовало отдать 29,58 гривны, а продать валюту ЕС можно было за 29,48 гривны.

Курс валют в 2020 году: что известно

Курс гривны довольно нестабилен . В марте гривна резко упала. А уже начиная с апреля начала понемногу, но стабильно расти.

. В марте гривна резко упала. А уже начиная с апреля начала понемногу, но стабильно расти. В Минэкономики считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50 . В конце года в обменниках мы увидим 30.

. В конце года в обменниках мы увидим 30. В обновленном госбюджете-2020 гривну заложили на уровне 29 за доллар.

гривну заложили на уровне 29 за доллар. В 2020 на гривну будут влиять цены на мировом рынке, поведение инвесторов, мировой кризис, пандемия COVID-19 и сотрудничество с МВФ.



Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала