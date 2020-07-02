На четверг, 2 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская валюта второй день подряд обесценивается. В то же время евро и доллар укрепляют свои позиции, демонстрируя подорожание.

По информации Национального банка, во второй день месяца доллар подорожал сразу на 11 копеек. По состоянию на 2 июля за доллар придется отдать 26 гривен 77 копеек.

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Евро вырос в цене еще больше – на 13 копеек. Если 1 июля его стоимость составляла 29 гривен 86 копеек, то по состоянию на 2 июля евро стоит 29 гривен 99 копеек.

Стоимость валюты на межбанке

доллар: в пределах 26,86 – 26,88 гривны;

евро: в пределах 30,18 – 30,19 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продают по 26,63 гривны, а покупают по 26,84 гривны;

за евро надо отдать 29,66 гривны, а продать валюту ЕС можно за 30,08 гривни.

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Курс гривны во время кризиса: главное

Украинцы привыкли, что любой кризис как следствие приводит к большому падению курса национальной валюты. Все прошлые кризисы гривна падала, однако в 2020 году этого не произошло.

Это случилось в том числе и из-за того, что украинцы увидели, что во время кризиса банковская система может быть надежной, а банки возвращают депозиты и порой даже снижают проценты.

Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала