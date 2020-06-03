На среду, 3 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Если американская валюта несколько упала в цене, то евро показал резкий рост.

По данным НБУ, официальный курс доллара 3 июня будет 26 гривен 80 копеек. Это лишь на две копейки меньше, чем за день до этого, 2 июня.

Стоящее Покупать или продавать доллар: прогнозы курса на июнь

Зато евро выросло в цене. Валюта ЕС добавила 12 копеек за один день, поэтому ее официальный курс 3 июня – 29 гривен 92 копейки.

Стоимость доллара и евро на межбанке

На межбанке стоимость доллара составляла 26,79 гривны (покупка) и 26,81 гривны (продажа). Относительно евро, то цены были 29,96 гривны и 29,98 гривны соответственно.

Стоимость иностранной валюты в обменнике

В обменниках за один доллар придется заплатить 26,87 гривны. Продать американскую валюту можно будет за 26,67 гривны.

На евро цену установили на уровне 29,90 гривны. Сдать валюту можно будет за 29,42 гривны.