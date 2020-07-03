В пятницу, 3 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Так, доллар пошел вверх и пересек отметку в 27 гривен за единицу, а евро – 30.

По данным Национального банка, 3 июля американский доллар будет стоить 27 гривен 18 копеек за единицу.

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Это аж на 41 копейку дороже, чем в прошлый день, ведь еще 2 июля доллар стоил 26, 77 гривен.

За валюту Европейского Союза, по официальному курсу НБУ, придется выложить 30 гривен 65 копеек. В прошлый банковский день евро был в шаге от отметки в 30 гривен – 29, 99.

Стоимость валюты на межбанке

доллар: в пределах 27,22 – 27,25 гривны;

евро: в пределах 30,68 – 30,72 гривны.

Курс валют в обменниках

Доллар в четверг покупали по 26,90 гривны (+27 копеек по сравнению со средой), а продавали – по 27,23 гривны (+39 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в четверг тоже существенно прибавило в цене – покупали его за 30 гривен (+33 копейки), а продавали по 30,60 гривен (+47 копеек).

Отставка Смолия и курс

Украинские обменники еще в течение 2 июля резко отреагировали на заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке. Доллар вырос на 34 копейки, в то время как евро прибавил в цене сразу 48 копеек.

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В то же время в Минфине уверяют, что рынки должны быстро стабилизироваться. Угрозы для независимости НБУ тоже нет, а МВФ не потеряет доверие к Украине. По словам министра Сергея Марченко, отставка Смолия не изменит ситуацию на валютном рынке.



Курс доллара в Украине по годам / Инфографика 24 канала

