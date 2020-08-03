На понедельник, 3 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская валюта стабильна, а вот главная валюта Евросоюза продолжает дорожать.

Официальный курс доллара и евро 3 августа

По данным Национального банка, доллар стоит 27 гривен 68 копеек. А это на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Ощутимее выросла в цене главная валюта Евросоюза. За одно евро следует выложить 32 гривен 78 копеек. По сравнению с 31 июля – аж на 23 копейки больше.

Стоимость валюты на межбанке

доллар США: 27,71 - 27,74 гривны;

евро: 32,75 - 32,79 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продавали за 27,61 гривны, а покупали по 27,68 гривны;

за евро следовало отдать 32,25 гривны, а продать валюту ЕС можно было за 32,35 гривны.

Обратите внимание! Минэкономики дало свой прогноз относительно курса гривны в 2021 году. Доллар будет стоить 29,1 гривны. В то же время в конце года гривна окрепнет - до 28,8. Такие данные заложили в прогноз экономического и социального развития Украины.



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