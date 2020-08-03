Курс валют на 3 августа: доллар – стабилен, евро снова существенно подорожал
На понедельник, 3 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская валюта стабильна, а вот главная валюта Евросоюза продолжает дорожать.
Официальный курс доллара и евро 3 августа
По данным Национального банка, доллар стоит 27 гривен 68 копеек. А это на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день.
Актуально Курс валют на 31 июля: стоимость доллара и евро несколько возросла
Ощутимее выросла в цене главная валюта Евросоюза. За одно евро следует выложить 32 гривен 78 копеек. По сравнению с 31 июля – аж на 23 копейки больше.
Стоимость валюты на межбанке
- доллар США: 27,71 - 27,74 гривны;
- евро: 32,75 - 32,79 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
- доллар продавали за 27,61 гривны, а покупали по 27,68 гривны;
- за евро следовало отдать 32,25 гривны, а продать валюту ЕС можно было за 32,35 гривны.
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