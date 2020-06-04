На четверг, 4 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Так, доллар США упал на пять копеек, а евро на четыре выросло.

Курс валют от Нацбанка

По данным НБУ, официальный курс доллара 4 июня будет 26 гривен 75 копеек. Это на пять копеек меньше, чем в прошлый банковский день – 3 июня.

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Евро зато второй день подряд начинает медленно "ползти" вверх и приближаться к отметке в 30. На 4 июня национальный регулятор установил курс 29 гривен 96 копеек за одно евро. В прошлый банковский день евровалюта стоила на четыре копейки дешевле.

Стоимость доллара и евро на межбанке

На межбанке стоимость доллара составляет 26,72 гривны при покупке и 26,74 гривны – продажа. Относительно евро, то цены были 29,97 гривны и 29.99 гривны соответственно.

Стоимость иностранной валюты в обменнике

В обменниках за один доллар придется отдать 26,78 гривны. Продать американскую валюту можно будет за 26,70 гривниы.

На евро цену установили на уровне 29,80 гривны. Сдать валюту можно за 29,70 гривны.

Обратите внимание! В бюджете на 2020 год заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен. Однако правительство уже пересмотрело макропоказатели, в частности и прогноз среднегодового курса доллара из-за эпидемии COVID-19. В Кабмине ожидают, что доллар достигнет отметки 29,5 гривны за единицу.

Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала