На вторник, 4 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская валюта показывает относительную стабильность, а вот главная валюта Евросоюза резко обвалилась более чем на 20 копеек.

Официальный курс доллара и евро 4 августа

По данным Национального банка, доллар стоит 27 гривен 73 копейки.

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Доллар вырос на 5 копеек, по сравнению с предыдущим банковским днем 3 августа.

А вот главная валюта Евросоюза стремительно подешевела. За одно евро нужно выложить 32 гривен 51 копейку. По сравнению с прошлым днем – это аж на 27 копеек меньше.

Впрочем отметим, что евро вернулось к показателю, который установил Нацбанк перед выходными, в пятницу 21 июля. Его стремительное поднятие на 20 копеек за один банковский день уравновесилось.

Стоимость валюты на межбанке

доллар США: 27, 84 – 27, 86 гривны;

евро: 32, 63 – 32, 66 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продавали по 27, 76 гривны, а покупали по 27, 72 гривны;

за евро нужно было отдать 32,48 гривны, а продать валюту ЕС можно было по 32,40 гривны.

Как менялся курс с начала пандемии

В начале марта гривну можно было обменять по курсу 24,5 относительно доллара. В течение месяца она обвалилась до уровня 28 за доллар.

Начиная с апреля, гривна начала стабильно расти.

В конце мая из-за того, что Украина расплачивалась с внешними долгами, гривна немного просела.

Однако за июнь гривна укрепилась до момента отставки Смолия. В июле гривна упала.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика 24 канала