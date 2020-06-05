На пятницу, 5 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. В последние дни гривна постепенно укрепляется по отношению к доллару, но падает по отношению к евро. Европейская валюта даже снова дошла до психологической отметки в 30 гривен.

По данным национального регулятора, в конце рабочей недели доллар остановится на отметке в 26 гривен 70 копеек.

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Это на 5 копеек дешевле, если сравнивать с курсом доллара в преддверие – 4 июня. Следует добавить, что американская валюта дешевеет в течение всей недели. За 7 дней она уже обесценилась на 20 копеек.

На межбанке доллар традиционно будет торговаться ниже официального курса: 26,66 – 26,68 гривны. Впрочем в обменниках за "вечнозеленый" придется заплатить 26 гривен 59 копеек. Свои можно будет отдать за 26 гривен 81 копейку.

Тем временем евро в пятницу, а значит и в следующие три дня выходных, застынет ровно на отметке 30 гривен.

Таким образом, за сутки европейская валюта подорожала на 4 копейки. Здесь ситуация противоположная той, что с долларом – евро со вторника только дорожает. За это время курс изменился на 18 копеек.

На межбанке евровалюта будет колебаться в пределах 30,03 – 30,05 гривны. В то же время в обменниках евро будут продавать по 30 гривен, а вот покупать лишь за 29 гривен 53 копейки.



Среднегодовой курс гривны с 1996 года / инфографика 24 канала