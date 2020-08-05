На среду, 5 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Гривна снова обесценилась относительно обеих валют.

Официальный курс доллара и евро 5 августа

По информации Национального банка, доллар стоит 27 гривен 82 копейки. А это на 9 копеек больше, чем предыдущего банковского дня.

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Еще ощутимее вырос в цене евро. За главную валюту ЕС нужно выложить 32 гривны 72 копейки. По сравнению с 4 августа – на 21 копейку больше.

Стоимость валюты на межбанке

доллар США: 27,76 – 27,79 гривны;

евро: 32,54 – 32,57 гривны.

Стоимость валюты в обменниках

доллар продавали по 27,70 гривны, а покупали за 27,75 гривны;

за евро следовало отдать 32,53 гривны, а продать валюту ЕС можно было по 32,40 гривны.

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Обратите внимание! Министерство экономики дало свой прогноз по курсу гривны в 2021 году. Доллар будет стоить 29,1 гривны. В то же время в конце года гривна окрепнет – до 28,8. Такие данные заложили в прогноз экономического и социального развития Украины.

Как менялся курс доллара в Украине по годам / Инфографика 24 канала