Курс валют на 5 августа: доллар и евро снова подскочили в цене
На среду, 5 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Гривна снова обесценилась относительно обеих валют.
Официальный курс доллара и евро 5 августа
По информации Национального банка, доллар стоит 27 гривен 82 копейки. А это на 9 копеек больше, чем предыдущего банковского дня.
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Еще ощутимее вырос в цене евро. За главную валюту ЕС нужно выложить 32 гривны 72 копейки. По сравнению с 4 августа – на 21 копейку больше.
Стоимость валюты на межбанке
- доллар США: 27,76 – 27,79 гривны;
- евро: 32,54 – 32,57 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
- доллар продавали по 27,70 гривны, а покупали за 27,75 гривны;
- за евро следовало отдать 32,53 гривны, а продать валюту ЕС можно было по 32,40 гривны.
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