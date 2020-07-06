На понедельник, 6 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Гривна продемонстрировала стабильность после выходных и даже ощутимо окрепла по отношению к евро.

По данным центробанка, в понедельник американский доллар будет стоить 27 гривен 17 копеек.

К слову Гривна резко упала на фоне отставки главы НБУ: курс в обменниках

Это всего на 1 копейку дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 3 июля. Тогда гривна обвалилась на фоне заявления председателя НБУ Якова Смолия об увольнении. Доллар за сутки подорожал на 41 копейку.

На межбанке американская валюта будет торговаться в пределах 27,10 – 27,13 гривны. В обменниках доллар будет стоить 27,22 гривны, а покупаться за 26,92 гривны.

В то же время евро 6 июля опустится до 30 гривен 51 копейки. Это сразу на 15 копеек ниже, чем в конце прошлой недели.

К слову, из-за заявления Якова Смолия евро на прошлой неделе подорожал еще больше, чем доллар – сразу на 66 копеек.

На межбанке евро остановится в пределах 30,45 – 30,48 гривны. Зато в обменниках купить евровалюту можно будет за 30,56 гривны, а продать – за 30 гривен.

Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала