На четверг, 6 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Пока американская валюта несколько опустилась, евро ощутимо подорожал до рекордного за два года показателя.

По данным национального регулятора, в четверг стоимость американского доллара составит 27 гривен 70 копеек.

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Таким образом стоимость американской валюты опустилась на 12 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем ​​– 5 августа.

Тенденция к ценовой карусели "вечнозеленого" продолжается. В последние несколько недель стоимость американского доллара постоянно то растет, то опускается на несколько копеек.

Значительно хуже ситуация с евро. Главная валюта Евросоюза 6 августа прибавит в цене сразу 18 копеек и будет стоить 32 гривны 90 копеек.

Это самая высокая стоимость евро еще с сентября 2018 года. Тогда в начале месяца европейская валюта превышала отметку в 33 грн, но постепенно начала дешеветь.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар: 27,65 – 27,67 гривны;

27,65 – 27,67 гривны; евро: 32,88 – 32,90 гривны.

Стоимость валюты в обменниках: