На вторник, 7 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская валюта продолжает дешеветь после резкого скачка на предыдущей неделе. В то же время главная валюта Евросоюза значительно подорожала.

По данным Нацбанка, во вторник американский доллар будет стоить 27 гривен 12 копеек. Это на 5 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 6 июля.

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В то же время евро 7 июля подорожает до 30 гривен 72 копеек. Это сразу на 21 копейку больше, чем в течение вчерашнего дня.

Стоимость валюты на межбанке

доллар: в пределах 26,92 – 26,95 гривен;

евро: в пределах 30,49 – 30,52 гривен.

Курс валют в обменниках

Доллар покупают за 26,98 гривен, а продают – по 27,06 гривен.

Евро покупают за 30,20 гривен, а продают по 30,34 гривен.

Чего ждать от курса гривны до конца 2020

В условиях кризиса, которая только растет, гривна рано или поздно упадет. В обновленный госбюджет-2020 заложили курс гривны относительно доллара на уровне 29,5. А МВФ прогнозирует еще более худший сценарий для национальной валюты – 30 за доллар.

Минэкономики разработали консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021: Последствия пандемии" в котором собрали различные прогнозы. Эксперты считают, что среднегодовой курс гривны относительно доллара будет 28,50, а в декабре в обменниках мы увидим 30.

Правительство же считает, что в течение года средний курс будет 30, а это значит, что доллар таки превысит эту черту, но в конце года гривна укрепит свои позиции и вернется к отметке 29,50.

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